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Эксклюзив

ФАС решила стабилизировать цены на товары из-за паводков и Калининграда

Расширить перечень товаров, на которые власти и бизнес могут договориться ограничить наценку, ФАС попросил глава Калининградской области. Служба опиралась и на положительный опыт новых регионов, где механизм позволил снизить цены
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) расширить перечень товаров, по которым можно заключать добровольные соглашения между властями регионов и бизнесом о стабилизации цен, возникла после соответствующей просьбы губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом говорится в тексте проекта постановления службы, с копией которого ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом разработки.

В пресс-службе ФАС на запрос РБК на момент публикации не ответили. Но указанная инициатива поступала в Минсельхоз, заявили РБК в пресс-службе министерства. Там пообещали рассмотреть ее в установленном порядке.

О разработке соответствующего документа ФАС сообщила в понедельник 7 октября. Речь идет о внесении изменений в постановление правительства № 662, которое предусматривает возможность заключения соглашений о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (всего в перечне 24 позиции, в том числе хлеб, молоко, масло, куриные яйца и другие). Расширение перечня на все товары, в том числе непродовольственные, «будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан», считают в ФАС.

Кому нужна инициатива

Согласно тексту разработанного ФАС проекта, с просьбой расширить перечень товаров, в отношении которых власти регионов смогут  заключать с поставщиками и продавцами соглашения о стабилизации цен, в службу обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Калининградская область в силу своего географического положения испытывает «особые трудности» из-за санкций, введенных ЕС, говорится в пояснительной записке к проекту со ссылкой на письмо Беспрозванных. Транзитные перевозки отдельных видов санкционных товаров между регионом и остальной территорией России ограничены. В связи с этим многим предприятиям пришлось переориентировать грузопоток с сухопутных маршрутов на морские. О каких именно товарах идет речь, в проекте ФАС не говорится. РБК направил запрос губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.

В документе также говорится о том, что в этом году в ФАС поступило 1,2 тыс. обращений граждан по вопросу цен на продовольственные товары, большая часть из которых не входит в перечень социально значимых. Еще не менее 452 сообщений поступило о ценах на непродовольственные товары.

Что подоражало больше всего

Со ссылкой на данные Росстата в проекте ФАС говорится о том, что на август 2024 года больше всего среди продовольственных товаров выросла в годовом выражении цена на свежие помидоры (53,6%), чеснок (33,8%), оливковое масло (32,4%), столовую свеклу (30,9%), бананы (24,9%) и свежие огурцы (24,2%).

Среди непродовольственных товаров лидируют обрезная доска (20,9%), металлочерепица (19,7%), дрова (16%), белье для новорожденных детей и детей ясельного возраста (15,1%), шкаф для платья и белья (14,8%), майки и футболки (14,1%), женские хлопчатобумажные платья (13,9%).

Кроме того, за указанный период выросли цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). В частности, это бисакодил (219,8%), фуросемид (29,8%), сульфацетамид (29,3%), поливитамины (25%), кеторол экспресс (20,5%), аспирин (19,9%) и другие.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В проекте также отмечается, что в Донецкой и Луганской народной республиках, а также Херсонской и Запорожской областях уже предусмотрена возможность заключения соглашений на все группы товаров. В этих регионах соглашения заключены с 5,6 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе с 5,4 тыс. розничных продавцов, 45 производителями и поставщиками, 86 аптечными сетями и пунктами, 28 сетями и пунктами АЗС. В результате в 2024 году из 63 позиций социально значимых товаров количество более дорогих по сравнению с соседними Ростовской областью и Крымом снизилось там почти на треть. Также с начала года сократилось количество товаров «в красной зоне» (то есть тех, у которых цена на 10% и более превышает стоимость в базовых регионах). В частности, по состоянию на 16 сентября 2024 года в ДНР их число сократилось с 18 до 2, ЛНР — с 9 до 2, Херсонской области — с 18 до 7, Запорожской — с 15 до 9, отмечается в проекте со ссылкой на данные Росстата.

Возможность заключать соглашения о стабилизации цен может быть востребована и у регионов, которые сталкиваются со стихийными бедствиями. В 2024 году в ряде российских регионов был введен режим ЧС из-за паводков, наводнений, пожаров и других стихийных событий, указывает в документе ФАС. «Как показала практика», в этих условиях могут нарушаться логичестические цепочки, разрушаться инфраструктура, повышаться риски осуществления хозяйственной деятельности, что может приводить к значительному росту цен на товары, в том числе не включенные в перечень социально значимых.

Что думают участники рынка

В Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, среди ее членов — X5 Group, «Магнит», «Ашан», «Лента», «О'кей», «Азбука вкуса» и другие крупные ретейлеры), документ пока не поступал. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев говорит, что в ассоциации с логикой документа «не знакомы», но нужно понимать, при наступлении каких условий или предпосылок необходимо заключать подобные соглашения. В противном случае «добровольность» таких соглашений остается под вопросом, подчеркивает Караваев. По его мнению, важно, чтобы предлагаемые нормы не увеличивали административное давление на бизнес и не создавали дисбаланс как между участниками соглашений, так и субъектами, не присоединившимися к соглашению.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Любое регуляторное вмешательство в рыночное ценообразование искажает рыночные реалии, несет риски дополнительного давления на экономику всех участников товаропроводящей цепочки и непредсказуемого влияния на производство конкретного товара, продолжает Караваев. Для части участников это давление может быть критичным и повышает риски снижения интереса к производству отдельных товаров, возникновения товарного дефицита, роста теневого рынка или снижения качества продукции, заключает он.

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ФАС цены торговые надбавки социально-значимые товары
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