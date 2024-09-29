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СК поручил проверить школу в Калининграде из-за не знающих русский детей

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить одну из школ в Калининграде из-за жалоб на детей мигрантов, не знающих русский язык, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Родители учеников одной из школ в Калининграде обеспокоены сложившейся в учреждении ситуацией. Сообщается, что с учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс», — говорится в сообщении.

Однако руководство школы, как уточняет ведомство, не принимает необходимых мер для решения этой ситуации.

Так, Бастрыкин дал поручение руководителю СК по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад.

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Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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