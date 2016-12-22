Акции НМТП подскочили в цене после продажи доли Магомедовых «Транснефти»

О продаже доли Новороссийского морского торгового порта, принадлежавшей братьям Магомедовым, РБК сообщил вечером 8 октября. На следующий день на открытии торгов акции НМТП выросли в цене

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) утром 9 октября растут в цене на новостях об увеличении доли «Транснефти» в компании до 60%, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, на старте торгов цена за акцию поднималась до 7,225 руб. (+11,9%), после чего бумаги скорректировались до 7 руб. (8,4%).

Вечером 8 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которых 30 марта арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, продали «Транснефти» 50% кипрской Novoport Holding, владеющей 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Во время подготовки материала представитель компании отказался прокомментировать РБК информацию о покупке акций НМТП, однако спустя несколько минут после публикации заметки «Транснефть» опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила данные РБК. Таким образом, помимо «Транснефти» акциями НМТП владеет Росимущество (20%), остальные акции — у миноритариев. Сумма сделки с «Транснефтью», по данным РБК, приближалась к $1 млрд, однако в сообщении компании было указано, что она составила $750 млн. Долей в НМТП братья Магомедовы владели на паритетной основе.

НМТП принадлежат крупнейший по грузообороту в России порт Новороссийска, а также балтийские порты Приморск и Балтийск. Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП в 2017 году составил 143,517 млн т, а за январь—июль 2018 года — 82,4 млн т (на 3,3% меньше, чем годом ранее).

Покупка доли Магомедовых в НМТП стала завершением давно готовившейся сделки: подконтрольная «Транснефти» компания Fenti Development получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку этой доли в НМТП еще в феврале, а саму сделку планировалось завершить в марте-апреле. Однако ее закрытию помешало уголовное дело против братьев Магомедовых, которых арестовали в конце марта.

Их подозревают в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также в нескольких эпизодах мошенничества и растраты.Следователи считают, что они похитили из федерального и региональных бюджетов 2,5 млрд руб.