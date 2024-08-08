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Война санкций ,  
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British Airways приостановит полеты в Пекин

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Война санкций
Авиакомпания продолжит выполнять ежедневные рейсы в Гонконг и Шанхай. Ряд авиаперевозчиков сократили или свернули полеты в Китай из-за удлинения маршрутов, так как надо лететь в обход России, передает Bloomberg
Фото: Isabel Infantes / Reuters
Фото: Isabel Infantes / Reuters

British Airways, принадлежащая авиационному холдингу IAG, приостановит полеты из Лондона в Пекин с 26 октября. Она стала последней авиакомпанией, прекратившей полеты в Китай на фоне продолжающегося закрытия воздушного пространства России и снижения спроса, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление перевозчика.

В компании заявили, что полеты будут приостановлены до ноября 2025 года. British Airways предложила пассажирам возможность перебронировать билеты или получить полный возврат средств. Авиакомпания продолжит выполнять ежедневные рейсы в Шанхай и Гонконг.

Приостановка полетов British Airways в Пекин произошла через несколько дней после того, как авиакомпания отменила один из двух ежедневных рейсов в Гонконг. Британская Virgin Atlantic Airways также приостановит полеты в Китай с октября, а австралийская Qantas Airways сослалась на слабый спрос, когда сократила число своих рейсов из Сиднея в Шанхай, пишет Bloomberg.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Многие авиаперевозчики сократили или вовсе свернули полеты в Китай из-за снижения спроса и увеличения продолжительности полетов из-за необходимости летать в обход воздушного пространства России, пишет Bloomberg. В августе исполнительный директор IAG Луис Гальего заявил, что у группы есть проблемы с полетами в Китай и Азию.

26 февраля 2022 года Росавиация запретила полеты над Россией самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады, без специального разрешения. Ограничение ввели в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

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Георгий Смирнов
British Airways Пекин приостановка полетов Лондон
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