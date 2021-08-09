Гейтс опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей

С момента объявления о разводе Билл Гейтс передал жене Мелинде акций на $5,4 млрд. После этого его состояние сократилось до $129,6 млрд и бизнесмен опустился на пятую строчку рейтинга Forbes

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертой строчки на пятую в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes после того, как в рамках соглашения о разводе он передал своей бывшей жене Мелинде часть акций.

Сейчас состояние Гейтса, по версии издания, составляет $129,6 млрд, он пропустил вперед основателя Facebook Марка Цукерберга.

Как пишет Forbes, на прошлой неделе фонд Cascade Investment, управляющий инвестициями Гейтса, передал Мелинде Гейтс акций на $2,4 млрд. Трансфер прошел в дополнение к уже переданным ей акциям в мае на сумму более $3 млрд. Среди прочего Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании, автодилера Autination, мексиканских компаний Coca Cola Femsa и Grupo Televisa.

Пока непонятно, сколько в сумме получит экс-супруга основателя Microsoft после развода, так как ей могут также достаться дополнительные активы, например акции частных компаний или недвижимость. Детали раздела имущества прописаны в соглашении, его условия не раскрываются.