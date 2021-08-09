Минтранс посчитал эффективной идею централизованной перевозки школьников

Минтранс считает эффективным создание специализированных компаний для организации в регионах автобусных перевозок школьников. Сейчас централизованная схема доставки детей из отдаленных поселений работает только в Калужской области

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минтранс считает «положительным» опыт работы региональных специализированных компаний для обеспечения организованной перевозки детей на автобусах. Об этом говорится в письме первого замминистра транспорта Андрея Костюка в Минпросвещения от 20 июля.

Минтранс переслал это обращение в Общероссийское объединение пассажиров (ООП), которое ранее выступало с инициативой создания в России единого оператора по управлению школьными перевозками. У РБК есть копия письма первого замглавы Минтранса; подлинность документа подтвердил председатель ООП Илья Зотов.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Минпросвещения.

В ближайшее время российские власти планирует провести масштабную закупку школьных автобусов для доставки детей до учебных учреждений. За четыре года будет приобретено не менее 16 тыс. таких автобусов, сообщил в апреле 2021 года в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. На эти цели из федерального бюджета планируется направить 35 млрд руб. В текущем году правительство выделит 9,7 млрд руб. на закупку не менее 4,1 тыс. школьных автобусов, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. «У школьников должна быть возможность удобно добираться до образовательного учреждения», — сказал он 13 июля.