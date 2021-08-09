Минтранс посчитал эффективной идею централизованной перевозки школьников

Как ситуацию со школьными перевозками видит Минтранс
Минтранс еще в 2016 году утвердил концепцию организации автобусных перевозок групп детей, которая рекомендует создание специализированных предприятий. В обязанность последних должны быть включены организация техобслуживания автобусов, в том числе школьных, выпуск их на линию, организация работы по соблюдению труда и отдыха, мониторинг осуществляемых перевозок, напоминает Костюк в письме в Минпросвещения. По мнению первого замминистра транспорта, у регионов есть «положительный» опыт создания таких специализированных компаний. В качестве примера он привел Калужскую область.
Речь идет о работе государственного казенного учреждения (ГКУ) Калужской области «Школьный автобус», пояснил РБК Зотов. Это предприятие обеспечивает перевозку школьников в муниципальных образованиях области, осуществляет закупку и полное содержание автобусов, включая техническое обслуживание и ремонт, наем на работу и выплату зарплаты водителям, указано на сайте ГКУ. «Школьный автобус» — единственное подобное централизованное предприятие, сказал РБК директор ГКУ Иван Цуриков.
Вопросом создания таких операторов каждому региону целесообразно заниматься самостоятельно, считает Костюк. «Логично, чтобы каждый регион сам определял модель работы [школьных автобусов]», — соглашается Зотов. По словам Цурикова, в ряде субъектов пытаются создать похожие на «Школьный автобус» предприятия, но они не обслуживают весь регион полностью. Создание единых операторов для перевозки школьников директор ГКУ считает оправданным, так как весь автобусный парк в этом случае находится в одних руках и им проще управлять по единым стандартам.
Как работает «Школьный автобус»
«Школьный автобус» создан в 2002 году по инициативе тогдашнего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова (управлял регионом с ноября 2000 до февраля 2020 года). «На фоне сокращения школьных учреждений надо было подвозить детей в школы из дальних поселений. Тогда губернатор посчитал, что после покупки автобусов раздавать их муниципальным районам нецелесообразно: за техникой не будут следить должным образом, ее поломают», — вспоминает Цуриков. По его словам, услугами предприятия пользуются около 20 тыс. школьников по всей Калужской области. По 282 маршрутам их перевозят примерно 350 автобусов.
Автопарк предприятия пополняется за счет регионального и федерального бюджетов. По словам директора ГКУ, содержание «Школьного автобуса» обходится бюджету Калужской области в более 300 млн руб. ежегодно
Что предлагало объединение пассажиров
Еще 2 июля ООП предложило правительству переформатировать работу школьных автобусов, так как сейчас она «не отвечает безопасности, комфорту и требованиям времени». Среди предложений было создание единого оператора по управлению школьными перевозками. Реализация этой меры повысит эффективность расходования средств на приобретение новых школьных автобусов, говорилось в письме главы ООП премьеру. В пресс-службе правительства РБК сообщали, что письмо Зотова находится «на рассмотрении».
Среди других предложений ООП были создание онлайн-реестра транспортных средств, осуществляющих подвоз школьников, и разработка единого стандарта качества школьных автобусов.
Представитель одного из крупнейший производителей автобусов — группы ГАЗ — затруднился прокомментировать по существу инициативы ООП. «Мы направили приглашение Илье Зотову посетить Горьковский автомобильный завод, осмотреть современные разработки школьных автобусов и обсудить предложенную им концепцию», — сказал он. Опыт ГАЗа в разработке, производстве и обслуживании автобусной техники, экспертиза специалистов необходимы для разработки концепции управления перевозками школьников, отметили в пресс-службе группы. РБК направил запросы в пресс-службы двух других крупных производителей автобусов — Volgabus Group и «Соллерс Форд».
Что такое ООП
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) было зарегистрировано в конце 2017 года. Среди учредителей — бывший депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Овсянников, руководитель Центра добрых дел Сабина Цветкова (была советником заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова) и гендиректор ООП, член Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов, следует из ЕГРЮЛ. Организация называет своей основной задачей защиту прав и законных интересов пассажиров на всех видах общественного транспорта.