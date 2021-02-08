Мантурову пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей

Глава подведомственного Минпросвещения специализированного института пожаловалась в Минпромторг на отсутствие автобусов для перевозки дошкольников. Производители готовы его наладить при условии экономической целесообразности

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На что пожаловались эксперты

Конструкция пассажирских сидений и ремней безопасности, которые в настоящее время устанавливаются заводами — изготовителями автобусов, не предназначена для перевозки детей дошкольного возраста, а значит, безопасно использовать их для этих целей нельзя. Об этом говорится в обращении директора Института изучения детства, семьи и воспитания, подведомственного Минпросвещения, Натальи Агре на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова (есть у РБК). В пресс-службе Минпромторга РБК подтвердили получение обращения.

Агре указывает, что в институт поступают многочисленные обращения от родителей, которые жалуются на ситуацию с перевозкой детей от 1,5 до шести лет в детские сады и другие образовательные организации. По закону «Об образовании» организация бесплатной перевозки учащихся между населенными пунктами лежит на образовательных учреждениях, но автобусы, которые используются для этих целей, предназначены для перевозки детей в возрасте от шести до 16 лет, то есть детей школьного возраста.

Автобусы могут быть укомплектованы сиденьями для детей или сиденьями для размещения удерживающих устройств ISOFIX, но по усмотрению изготовителя. Как отмечает Агре, несмотря на многочисленные обращения к производителям, выпуск таких автобусов для перевозки дошкольников так и не был налажен. Важно, чтобы специальные сиденья использовались в тех населенных пунктах, где автобус — это единственный способ доставки к образовательным учреждениям из-за отсутствия муниципальных маршрутов или перевозчиков, которые могли бы предоставлять такую услугу, заключает глава Института изучения детства, семьи и воспитания.