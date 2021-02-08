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Мантурову пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей

Глава подведомственного Минпросвещения специализированного института пожаловалась в Минпромторг на отсутствие автобусов для перевозки дошкольников. Производители готовы его наладить при условии экономической целесообразности
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На что пожаловались эксперты

Конструкция пассажирских сидений и ремней безопасности, которые в настоящее время устанавливаются заводами — изготовителями автобусов, не предназначена для перевозки детей дошкольного возраста, а значит, безопасно использовать их для этих целей нельзя. Об этом говорится в обращении директора Института изучения детства, семьи и воспитания, подведомственного Минпросвещения, Натальи Агре на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова (есть у РБК). В пресс-службе Минпромторга РБК подтвердили получение обращения.

Агре указывает, что в институт поступают многочисленные обращения от родителей, которые жалуются на ситуацию с перевозкой детей от 1,5 до шести лет в детские сады и другие образовательные организации. По закону «Об образовании» организация бесплатной перевозки учащихся между населенными пунктами лежит на образовательных учреждениях, но автобусы, которые используются для этих целей, предназначены для перевозки детей в возрасте от шести до 16 лет, то есть детей школьного возраста.

Автобусы могут быть укомплектованы сиденьями для детей или сиденьями для размещения удерживающих устройств ISOFIX, но по усмотрению изготовителя. Как отмечает Агре, несмотря на многочисленные обращения к производителям, выпуск таких автобусов для перевозки дошкольников так и не был налажен. Важно, чтобы специальные сиденья использовались в тех населенных пунктах, где автобус — это единственный способ доставки к образовательным учреждениям из-за отсутствия муниципальных маршрутов или перевозчиков, которые могли бы предоставлять такую услугу, заключает глава Института изучения детства, семьи и воспитания.

ISOFIX — международный стандарт крепления детских сидений в автомобилях. Система представляет собой встроенные в детское автокресло металлические направляющие с замками на конце и специальные металлические скобы, встроенные в сиденье автомобиля.

Что говорят производители

В 2020 году правительство выделило 5 млрд руб. на обновление парка школьных автобусов, на эти средства запланировано купить более 2 тыс. единиц техники, значительная часть которой будет использоваться в сельской местности и отдаленных регионах. Платить производителям за выпуск автобусов со специализированными креплениями для перевозки детей дошкольного возраста должны региональные власти, считает Наталья Агре. «Установка таких кресел должна быть включена в стоимость. На сегодняшний день проблема в том, что у Минпросвещения есть потребность в установке таких сидений, но реализовать они ее пока не могут, потому что механизма влияния на производителей нет», — сказала она РБК.

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В России больше 16,5 млн школьников, около 7 млн человек посещают детские сады, указывает в ответ на запрос РБК пресс-служба Минпросвещения. «Существенная часть регулярно пользуются автобусом, в сельской местности это зачастую единственный способ добраться до образовательной организации. Немаловажен и комфорт родителей с детьми, когда речь идет о посещении, например, детского сада или кружков и секций», — сообщили в пресс-службе, добавив, что министерство готово обсуждать инициативу с региональными органами и другими ведомствами.

Volgabus Group имеет необходимые компетенции и готова рассмотреть запуск производства автобусов, подходящих для перевозки детей от 1,5 до шести лет в соответствии с ГОСТом, сообщил РБК генеральный директор группы Дмитрий Кузьмищев, добавив, что это осуществимо при наличии экономически целесообразного заказа и регулярной потребности в таких автобусах. «На данный момент у нас нет соответствующих заказов и заявок», — отметил он.

В совместном предприятии «Соллерс Форд» на запрос РБК ответили, что компания придерживается в работе действующего российского законодательства, производство автобусов Ford Transit налажено и сертифицировано в четком соответствии с требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в которых не прописано наличие системы ISOFIX. «Мы готовы поддержать инициативу установки систем ISOFIX, если будет принят соответствующий закон», — добавили в пресс-службе компании.

РБК направил запрос в группу ГАЗ (производит «ПАЗ», «ЛиАЗ») с просьбой прокомментировать обращение Института изучения детства, семьи и воспитания к Денису Мантурову.

Автор
Егор Губернаторов
При участии
Владислав Скобелев, Светлана Бурмистрова
Минпросвещения школьники автобусы перевозки
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