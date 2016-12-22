АЛРОСА решила выкупить у правительства Якутии его долю в «АЛРОСА-Нюрба»

Наблюдательный совет АЛРОСА решил докупить 10% акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА-Нюрба», увеличив свою долю в последней до 97,48%. Решение о приобретении акций набсовет принял 10 июля на заочном голосовании, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит 12 млрд руб., уточняется в сообщении. Компания рассчитывает, что сделка будет завершена до сентября 2018 года.

В настоящее время АЛРОСА владеет 87,48% акций «АЛРОСА-Нюрба». Еще 2,523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10%, которую собирается приобрести АЛРОСА, принадлежит АО «РИК Плюс», подконтрольному правительству Якутии.

В сообщении компании уточняется, что эта доля включена в прогнозный план приватизации госимущества Якутии. Средства от ее продажи власти региона планируют направить на поддержку и развитие местных предпринимателей, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, а также реализацию инвестиционных и социально значимых проектов.

АЛРОСА в свою очередь после приобретения 10% акций компании собирается присоединить «АЛ​РОСА-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций, объясняет компания.

«АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в республике. Работы по добыче на этих объектах ведет на подрядных условиях Нюрбинский ГОК, принадлежащий АЛРОСА. В 2017 году производство этого предприятия составило 7,7 млн карат (19% добычи АЛРОСА).