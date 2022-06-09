АТОР допустила падение турпотока в Анталью почти наполовину
Из-за нехватки авиарейсов в турецкой Анталье туристический поток из России по сравнению с допандемийным 2019 годом в текущем году упадет на 45%, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В 2022 году в Анталье может отдохнуть около 2,9–3 млн россиян — если перевозка в Турцию не увеличится и не уменьшится. Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году (тогда приехали свыше 5,5 млн туристов из РФ), и даже на 17% меньше, чем в ковидном 2021 году», — говорится в сообщении. Расчет сделан исходя из предположения, что в неделю в Турцию из России будут выполняться максимально 500 рейсов.
По данным АТОР, за первую неделю июня из России в Анталью прибыло 452 рейса, при этом даже в июне 2021 года с его ограничениями из-за COVID-19 количество рейсов в день (а не в неделю) достигало 160.
Проблемы связаны с ограниченной авиасанкциями возможностью российских авиакомпаний летать за рубеж, а также сужением географии вылетов (в этом году улететь в Турцию можно из 17 городов России, в 2019-м их было 46). Турецкие авиакомпании не могут полностью обеспечить необходимый объем перевозок, к тому же им согласовали 450 рейсов в неделю как максимум.
Из-за этих сложностей отдых в Турции стал «рыночно классически «дефицитным» товаром». В АТОР отмечают, что страна осталась одним из немногих направлений пляжного отдыха для россиян, поэтому спрос на отдых на турецких курортах вырос, люди покупают туры туда «по любым ценам».
Как указали в АТОР, решением проблемы с перевозками может стать договоренность политиков о начале полетов в Турцию российских чартерных авиакомпаний с гарантией, что находящиеся в лизинге воздушные суда не будут задержаны.
Евросоюз в конце февраля ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. Из-за этих ограничений российские авиакомпании должны были вернуть самолеты лизингодателям. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам не использовать для полетов за рубеж находящиеся в лизинге самолеты. В марте в России разрешили регистрировать такие самолеты в стране для использования на внутренних рейсах.
3 июня суд на Шри-Ланке арестовал Boeing «Аэрофлота» по требованию лизинговой компании из Ирландии, спустя три дня, после вмешательства МИД России и Росавиации, самолету разрешили вылететь в Москву.