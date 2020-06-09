Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Многолетняя тяжба между миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим председателем правления ВЭБа Владимиром Чернухиным продолжилась обвинением в неуважении к суду

Олег Дерипаска (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду. Об этом сообщает портал судебной информации Law360.

В феврале 2020 года Чернухин в результате длительной судебной тяжбы выиграл у Дерипаски спор на владение долей в компании «Трехгорная мануфактура». Высокий суд Лондона обязал тогда Дерипаску выплатить Чернухину $95,2 млн. Своим решением Высокий суд Лондона подтвердил решение Лондонского арбитража, который вынес аналогичное решение еще в конце 2017 года. Дерипаска назвал тогда это решение суда несправедливым и подал апелляцию, однако проиграл ее и был вынужден выплатить положенную сумму.

Сейчас Чернухин потребовал отправить Дерипаску под стражу, обвинив того в неуважении к суду. В свою очередь, защита Дерипаски назвала ходатайство результатом «личной неприязни» и предложила рассматривать его как «злоупотребление процессом», отмечает Law360.

Нарушение приговора суда Дерипаской, считают адвокаты Чернухина, состояло в том, что миллиардер вывел из-под юрисдикции английского суда акции энергетической компании En+ Group, зарегистрированной на острове Джерси, на сумму $236 млн. Они считают, что тем самым Дерипаска нарушил обязательство перед судом не распоряжаться акциями EN+, которые были обеспечением платежа.