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Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Многолетняя тяжба между миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим председателем правления ВЭБа Владимиром Чернухиным продолжилась обвинением в неуважении к суду
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду. Об этом сообщает портал судебной информации Law360.

В феврале 2020 года Чернухин в результате длительной судебной тяжбы выиграл у Дерипаски спор на владение долей в компании «Трехгорная мануфактура». Высокий суд Лондона обязал тогда Дерипаску выплатить Чернухину $95,2 млн. Своим решением Высокий суд Лондона подтвердил решение Лондонского арбитража, который вынес аналогичное решение еще в конце 2017 года. Дерипаска назвал тогда это решение суда несправедливым и подал апелляцию, однако проиграл ее и был вынужден выплатить положенную сумму.

Сейчас Чернухин потребовал отправить Дерипаску под стражу, обвинив того в неуважении к суду. В свою очередь, защита Дерипаски назвала ходатайство результатом «личной неприязни» и предложила рассматривать его как «злоупотребление процессом», отмечает Law360.

Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова
Бизнес
Олег Дерипаска

Нарушение приговора суда Дерипаской, считают адвокаты Чернухина, состояло в том, что миллиардер вывел из-под юрисдикции английского суда акции энергетической компании En+ Group, зарегистрированной на острове Джерси, на сумму $236 млн. Они считают, что тем самым Дерипаска нарушил обязательство перед судом не распоряжаться акциями EN+, которые были обеспечением платежа.

Адвокаты истца утверждают, что Дерипаска перерегистрировал компанию в Калининградской области, после чего акции оказались вне английской юрисдикции. Адвокаты Дерипаски, в свою очередь, говорят, что Чернухин и его юристы знали о грядущей перерегистрации и ее последствиях и ничего не предприняли, чтобы помешать этому процессу, поскольку считали, что это действие не является нарушением обязательств Дерипаски.

«Трехгорка» была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. Чернухину удалось доказать в английских судах, что в те годы он был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину — она возглавила «Трехгорную мануфактуру» после ее приобретения структурами «Базового элемента». Чернухин на тот момент возглавлял ВЭБ (в банк он пришел в 1996 году, а в 2002 году стал председателем правления) и не мог заниматься частными инвестициями. В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

Дерипаска отдал в залог лондонскому суду свои акции на $245 млн
Бизнес
Олег Дерипаска

Чернухин заявлял, что Дерипаска нарушил условия этого соглашения. Адвокаты Дерипаски настаивали, что руководила мануфактурой именно Данилина, а представленное Чернухиным суду акционерное соглашение было поддельным.

Однако судебную тяжбу Дерипаска в итоге проиграл. В качестве залога Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Олег Дерипаска, Высокий суд Лондона, "Трехгорная мануфактура"
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Дерипаска отдал в залог лондонскому суду свои акции на $245 млн
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