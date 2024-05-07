Apple представила свое самое тонкое устройство

Apple презентовала обновленные планшеты iPad Pro и Air, а также стилус Pencil Pro и беспроводную клавиатуру Magic Keyboard. Устройства появятся в магазинах 15 мая

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Apple представила обновленные планшеты iPad Pro с OLED-дисплеем и 13-дюймовый Air, говорится на сайте компании.

Обновленный iPad Pro стал «самым тонким устройством» в истории Apple, его толщина составила 5,1 мм. Планшет представили в двух вариантах — с диагоналями 11 и 13 дюймов, их оснастили процессором М4 для работы с искусственными интеллектом и Ultra Retina XDR-матрицей с пиковой яркостью до 1600 нит. Стандартный объем памяти нового iPad Pro — 256 Гб, максимальный — 2 Тб. Стоимость такого планшета стартует с $999. Также на устройствах впервые будет покрытие из стекла с наноструктурой, пишет The Verge.

В линейку обновленных iPad Air вошли устройства с экранами на 11 и 13 дюймов. Их оснастили чипом М2 и увеличили минимальный объем встроенной памяти до 128 Гб. Производительность планшета выросла на 50%, отметили в Apple. Цены на это устройство стартуют с $599.

Устройства доступны для предварительного заказа и должны появиться в магазинах 15 мая.

Компания также обновила стилус Apple Pencil Pro и беспроводную клавиатуру Magic Keyboard. Первое устройство оснастили тактильной обратной связью, беспроводной зарядкой. Цена Apple Pencil Pro — $129. Размер обновленной клавиатуры стал тоньше, Magic Keyboard также сверху добавили функциональную панель. Ее стоимость для 11-дюймового iPad Pro составит $299, для 13-дюймового — $349.

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В июне 2024 года пройдет конференция для разработчиков на платформах Apple Worldwide Developers Conference. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Apple объявит на мероприятии о разработке собственных серверных процессоров для систем искусственного интеллекта. Соответствующий проект получил название Apple Chips in Data Center (ACDC), уточнило WSJ. Также ожидается, что на конференции продемонстрируют операционную систему iPadOS 18. Она будет содержать встроенное приложение «Калькулятор» для всех моделей iPad, сообщал портал MacRumors со ссылкой на источники.