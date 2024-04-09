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Потоп в Орске ,  
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Альфа-Групп выделит ₽1 млрд на помощь пострадавшим в Оренбургской области

Альфа-Групп выделит ₽1 млрд на помощь пострадавшим в Оренбургской области
Сюжет
Потоп в Орске
Альфа-Групп выделит 1 млрд руб. в помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области, рассказали РБК в компании. После прорыва дамбы в Орске власти ввели во всем регионе ЧС федерального характера
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Акционеры Альфа-Групп решили выделить 1 млрд руб. в помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области, сообщили РБК в пресс-службе компании.

С соответствующей инициативой к топ-менеджменту входящих в консорциум компаний обратились основатели Альфа-Групп (ее основали Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов. — РБК). Руководство компаний поддержало эту инициативу.

«В такие моменты бизнес должен проявлять особую ответственность. Мы надеялись, что руководители компаний нас поддержат, и мы рады, что не ошиблись в порядочности и ответственности людей, которых когда-то мы приняли на работу», — рассказал главный акционер группы компаний Андрей Косогов.

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Из-за повышения уровня воды в Оренбургской области ввели режим ЧС после начала паводков. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, там затопило почти 7 тыс. домов и приусадебных участков. Из Орска эвакуировали почти 2,5 тыс. человек.

Сложная ситуация складывается и в Оренбурге: там уровень воды поднялся на 25 см за ночь, до достижения опасной отметки остается 33 см. Власти ожидают, что в ближайшие сутки уровень воды в реках Урале и Сакмаре вырастет на 5–40 см, из-за чего будут подтоплены несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и др. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Всего в Оренбургской области подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов и 12 тыс. приусадебных участков. Подтопления ожидаются в Курганской и Тюменской областях.

Альфа-Групп выделит ₽1 млрд на помощь пострадавшим в Оренбургской области
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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Илья Пламенев
Альфа-групп Андрей Косогов Оренбургская область город Орск
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