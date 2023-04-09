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Бизнес ,  
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Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами

Forbes: Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами
Столица России в мировом рейтинге Forbes заняла шестое место по числу проживающих миллиардеров — 61 человек, а также третье место по их совокупному состоянию — $307 млрд. Москва за год улучшила показатели, отмечает издание
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Москва заняла в топ-10 городов с самыми богатыми миллиардерами шестое место, следует из рейтинга американского Forbes. По подсчетам издания, в городе проживает 61 миллиардер.

Как отмечает журнал, несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине и западные санкции, Москва поднялась с седьмого на шестое место по числу живущих в городе миллиардеров, а также занимает третье место по их совокупному состоянию.

Так, общее состояние всех московских миллиардеров журнал оценил в $307 млрд, что на $92 млрд больше, чем в 2022 году. По этому показателю Москву опережают только Нью-Йорк, где совокупный капитал миллиардеров составляет почти $617 млрд, и Париж с $409 млрд.

Почти две трети московских миллиардеров за год увеличили свои состояния, у двух миллиардеров капиталы не изменились, а у еще у двух они уменьшились, отмечает Forbes. Самым богатым миллиардером в Москве стал глава «Интерроса» Владимир Потанин, чье состояние журнал оценил в $23,7 млрд.

На первом месте по числу самых богатых миллиардеров оказался Нью-Йорк (101 миллиардер, общее состояние — $616,8 млрд), на втором — Гонконг (70 миллиардеров, общее состояние — $286,8 млрд), на третьем — Пекин (68 человек, общее состояние — $247,2 млрд). В Шанхае насчитывается 65 миллиардеров, общее состояние которых достигает $181,9 млрд. Лондон замыкает пятерку городов с самым большим числом миллиардеров. В столице Великобритании живут 63 магната с общим состоянием $294,9 млрд.

Ранее в 37-й ежегодный рейтинг Forbes богатейших бизнесменов планеты вошли 123 россиянина. Самым богатым среди них оказался бывший член совета директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($25,2 млрд).

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В мировом рейтинге Мельниченко занимает 58-ю строчку. На первом месте оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($211 млрд), на второй позиции — основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск ($180 млрд).

Список российских миллиардеров также пополнили основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко ($2,1 млрд), владелец бренда «Яшкино» Сергей Штенгелов ($1,3 млрд), совладелец группы «Самолет» Павел Голубков ($1,1 млрд) и несколько других.

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Москва Рейтинг миллиардеры
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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