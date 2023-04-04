Список Forbes пополнился двумя российскими миллиардерами

Основатели «ВкусВилла» и «Яшкино» стали миллиардерами по версии Forbes

Андрей Кривенко и Денис Штенгелов стали миллиардерами по версии американского Forbes с состояниями $2,1 млрд и $1,3 млрд соответственно

Андрей Кривенко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко и основатель бренда «Яшкино», контролирующий холдинг «КВД Групп» и сеть «Ярче!», Денис Штенгелов стали миллиардерами по версии американского журнала Forbes.

Кривенко попал в список с состоянием $2,1 млрд, а Штенгелов — с $1,3 млрд.

В этом году основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние Forbes оценил в $25,2 млрд, вытеснил с первого места председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Мельниченко возглавил рейтинг российских миллиардеров впервые. Годом ранее он занимал девятое место.

На второй строчке сейчас — глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $23,7 млрд. Лисин переместился на третье место ($22,1 млрд). На четвертом расположился председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($21,6 млрд), а на пятом — генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья ($20,9 млрд).

В десятку вошли также председатель Общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко ($18,5 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд), основатель Альфа-банка и LetterOne Михаил Фридман ($12,6 млрд) и основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд).