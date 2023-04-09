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Бизнес ,  
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В конгрессе США предупредили Apple и Disney о проблемах из-за Китая

Bloomberg: конгрессмен США Галлахер предупредил Disney и Apple о проблемах из-за Китая
Конгрессмены обсудили с бизнесменами риски в случае вывода активов из Китая. Один из политиков сказал, что полного разрыва с Китаем не будет, если тот не атакует Тайвань
Apple AAPL $164,54 +0,66% Купить
Walt Disney DIS $100,01 +0,31% Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Disney, Apple и другие американские компании столкнутся с самыми тяжелыми проблемами при «избирательном отделении» компаний от экономики Китая. Об этом заявил Bloomberg глава специального комитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Коммунистической партией Китая, конгрессмен-республиканец Майк Галлахер.

«Apple — в центре самого сложного аспекта соперничества, а именно: компаниям с широким присутствием в Китае придется смириться с тем фактом, что некоторая форма выборочного экономического разделения неизбежна», — сказал Галлахер.

Полного разрыва с Китаем, несмотря на рост напряжения в отношениях с ним, не произойдет в ближайшее время, заверил конгрессмен. Вместо этого, рассказал он, произойдет «избирательное отделение», во время которого некоторые цепочки поставок чувствительных компонентов будут постепенно выведены из Китая, что создаст проблемы и лишние расходы для частного бизнеса. Единственный сценарий, при котором не будет и отделения, — если Китай применит военную силу против Тайваня, сказал конгрессмен.

По его словам, компании пожелали получить «четкие указания» от правительства США на сферы экономики Китая, которых следует сторониться. Они также выразили «почти единодушную» поддержку ограничениям со стороны США на инвестиции в разработку китайского ИИ, квантовые вычисления, биоинженерию, передовые проводники и другие технологии двойного назначения.

Галлахер вместе с коллегами-конгрессменами ранее встретился с гендиректорами Apple Тимом Куком и Disney Бобом Айгером, руководителями Google, Microsoft, Palantir Technologies (принадлежит Alphabet), несколькими известными венчурными капиталистами и представителями Голливуда. Беседа с Айгером и кинематографистами касалась опасений по поводу того, что американские компании намеренно цензурируют свой контент для рынка Китая, конгрессмены намеревались услышать мнение бизнесменов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США Конгресс США Apple Disney
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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