Путин заявил о стремлении России развивать сотрудничество в Арктике

Президент России Владимир Путин направил участниками форума «Арктика — территория диалога» приветственную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с другими государствами Арктического региона. «Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства», — заявил президент, отметив, что название форума в полной мере отражает готовность Москвы к «многогранному равноправному сотрудничеству».

Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. 8 апреля на площадке форума проходят первые дискуссии и сессии. Участники форума будут обсуждать повышение качества жизни на Крайнем Севере и способы обеспечить устойчивое развитие арктических территорий.

Помимо России, в Арктике есть территории Канады, Гренландии (автономная единица в составе Дании), США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Ранее Путин неоднократно говорил, что освоение России — одна из важнейших задач для России. Он также поручил увеличить к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн т в год.