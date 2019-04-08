Путин заявил о стремлении России развивать сотрудничество в Арктике

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,40 +0,06 EUR Бирж. 73,46 +0,16 Brent 70,71 +1,10% USD Нал. 65,77 64,92 EUR Нал. 73,89 72,94 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1233 +0,0018 BTC/USD Бирж. 5 259,10 +13,60 IMOEX 2 553,21 +0,48% RTSI 1 229,79 +0,32% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,04%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,04%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Финансы, 11:44 «Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн Спорт, 11:44 Сечин предложил правительству свой способ регулирования топливного рынка Экономика, 11:39 Путин заявил о стремлении России развивать сотрудничество в Арктике Политика, 11:37 Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО Общество, 11:35 «Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии» Бизнес, 11:35 Дэйв Логан в Москве: как построить эффективную корпоративную культуру Партнерский материал, 11:25 Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО Общество, 11:19 Галерея в здании ГЭС и еще 6 удивительных новых музеев Недвижимость, 11:17 Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум Экономика, 11:14 В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа Общество, 11:11 С 8 апреля изменились законы о землях ИЖС: что надо знать собственникам Недвижимость, 11:05 Из совы в жаворонка: нужно ли рано вставать Спецпроект РБК PINK, 11:04 СМИ узнали об увольнении заместителя главы администрации Порошенко Политика, 11:02
Политика ,  
0 
Путин заявил о стремлении России развивать сотрудничество в Арктике

Президент России Владимир Путин направил участниками форума «Арктика — территория диалога» приветственную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с другими государствами Арктического региона. «Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства», — заявил президент, отметив, что название форума в полной мере отражает готовность Москвы к «многогранному равноправному сотрудничеству».

Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. 8 апреля на площадке форума проходят первые дискуссии и сессии. Участники форума будут обсуждать повышение качества жизни на Крайнем Севере и способы обеспечить устойчивое развитие арктических территорий.

Помимо России, в Арктике есть территории Канады, Гренландии (автономная единица в составе Дании), США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Ранее Путин неоднократно говорил, что освоение России — одна из важнейших задач для России. Он также поручил увеличить к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн т в год.

Теги: Арктика, Владимир Путин, международное сотрудничество
Материалы по теме
Роснедра заявили о поддержке в ООН притязаний России на шельф в Арктике
Политика
Сечин анонсировал Путину добычу 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году
Экономика
В Пентагоне обновили военные планы из-за действий России в Арктике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter