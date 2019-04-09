Металлурги предложили создать зону свободной торговли России и Турции

Российские металлурги предложили ввести режим свободной торговли между Россией и Турцией. Отмена действующих ограничений могла бы способствовать расширению торговли, которая уже превысила $25 млрд, заявил Владимир Путин

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Металлурги за свободную торговлю

Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев вечером в понедельник, 8 апреля, выступил на встрече президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле с инициативой ввести зону свободной торговли между Россией и Турцией. Об этом РБК рассказал источник в одной металлургической компании и подтвердил представитель «Металлоинвеста», подчеркнув, что Варичев озвучил позицию ассоциации «Русская сталь» («Металлоинвест» входит в эту ассоциацию, а его владелец Алишер Усманов — член наблюдательнеого совета).

«Он говорил о зоне свободной торговли и о важности прекращения проводимого Турцией расследования в отношении металлопродукции», — рассказал РБК представитель «Металлоинвеста».

Согласно тезисам «Русской стали», подготовленным к встрече двух президентов (у РБК есть копия), на фоне усиления протекционизма в мире российские металлургические компании предлагают подписать между Россией и Турцией «преференциальное торговое соглашение». В «Русскую сталь» помимо «Металлоинвеста» входят НЛМК Владимира Лисина, Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского, «Северсталь» Алексея Мордашова, Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова, «Мечел» Игоря Зюзина, Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, Объединенная металлургическая компания Анатолия Седых и Промышленно-металлургический холдинг Евгения Зубицкого.

В рамках создания зоны свободной торговли «Русская сталь» предлагает предусмотреть возможность товарных изъятий (для соблюдения интересов отраслей, не поддерживающих либерализацию условий доступа на российский рынок турецкой продукции) и переходных периодов, следует из тезисов ассоциации. «Одним из наиболее эффективных инструментов является преференциальное торговое соглашение между нашими странами. Оно позволит не только разработать механизмы по либерализации торговли, но и будет способствовать росту взаимного товарооборота», — говорится в тезисах «Русской стали».