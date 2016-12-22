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Инвесторы продают бонды «Полюса» из-за санкций против Керимова
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Инвесторы продают бонды «Полюса» из-за санкций против Керимова
Бизнес, 15:10
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Инвесторы продают бонды «Полюса» из-за санкций против Керимова
Инвесторы начали распродажу евробондов золотодобывающей компании «Полюс» после того, как в пятницу в санкционный список США попал Сулейман Керимов, чей сын контролирует компанию. Новые займы для «Полюса» подорожают
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Инвесторы распродают евробонды «Полюса», доходность по бумагам взлетела на фоне санкций в отношении сенатора Сулеймана Керимова, сын которого — Саид — контролирует компанию. У Polyus Finance («дочка» «Полюса») четыре выпуска евробондов на $2,6 млрд со сроками погашения в 2020–2024 годах, а также конвертируемые облигации на $250 млн со сроком погашения в 2021 году.

​В пятницу, 6 апреля, США объявили о внесении в санкционный список российских олигархов, чиновников и компаний, наряду с Виктором Вексельбергом и Олегом Дерипаской туда попал и Керимов-старший. Попадание в этот список означает полную изоляцию от американской финансовой системы. Но, в отличие от основных активов Дерипаски (UC Rusal, En+, «Русские машины» и группа ГАЗ), «Полюс» в список не попал.

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С утра пятницы евробонды Polyus Finance со сроком погашения в 2020 году подешевели более чем на 2 процентных пункта — до ~100,7%, говорит руководитель направления анализа долговых рынков BCS Global Markets Мария Радченко. Доходность по бумагам выросла c 4 до 5,25% (на 13:00 мск) — для бумаг с коротким сроком погашения это серьезный скачок, объясняет она. Доходность по облигациям со сроком погашения в 2024 году с пятницы выросла на 3 п.п., до 7,8%, по конвертируемым облигациям до 2021 года — на 0,6 п.п., до 2,5%, следует из данных Bloomberg.

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Евробонды со сроком погашения в 2022 и 2023 годах котируются в широком диапазоне 80–90% от номинала, что соответствует доходности до 10,9% годовых, говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов. «Можно предположить, что инвесторы опасаются внесения «Полюса» в санкционный список США по примеру UC Rusal, говорит Радченко.

По словам Тулинова, формально «Полюсу» рыночная переоценка долга ничем не грозит, ковенантов стоимости бондов не существует. Однако если бы компания решила сейчас размещать новый долларовый долг, он оказался бы для нее более дорогим, заключает аналитик.

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Чистый долг «Полюса» в конце 2017 года составил $3 млрд. Исходя из графика погашения, в этом году компании требуется погасить только $13 млн, в следующем году — $595 млн по банковским кредитам. На конец 2017 года на счетах у компании было $1,2 млрд.

«Полюсу» могут понадобиться деньги на текущую деятельность и развитие проектов Наталкинского месторождения и Сухого лога, но средства компании могут дать госбанки, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худаллов. Представитель «Полюса» пока не ответил на вопросы РБК.

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и вторая компания в мире по запасам золота (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 71 млн унций). Компанию контролирует Саид Керимов, сын сенатора Сулеймана Керимова.

Авторы: Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова.
Теги: Сулейман Керимов , Санкции
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