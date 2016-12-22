Агаларов выкупил свой самолет у банка из-за «кремлевского доклада»

После публикации «кремлевского списка» бизнесмену Аразу Агаларову пришлось погасить кредит на $20 млн в американском банке, по которому был заложен его самолет Gulfstream G550. В противном случае банк грозился его конфисковать

Самолет Gulfstream G550 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Владелец и президент Crocus Group бизнесмен Араз Агаларов был вынужден погасить кредит на $20 млн, по которому в американском банке Stonebriar Commercial Finance был заложен принадлежащий ему самолет. Об этом в интервью РБК рассказал Агаларов.

По словам Агаларова, после публикации Минфином США в конце января «кремлевского доклада», в который попали 96 российских бизнесменов с состоянием более $1 млрд, представители банка поставили его перед выбором: погасить кредит, или они конфискуют самолет.

«$20 млн [мы] вынуждены были закрыть своими деньгами», — сказал он. При этом, как уточнил бизнесмен, с западными банками Crocus Group не работает: основной кредитор компании — Сбербанк. В пресс-службе Stonebriar Commercial Finance не ответили на запрос РБК.

В 2011 году в интервью «Комсомольской правде» Агаларов говорил, что купил самолет Gulfstream G550 за $44 млн.

После публикации «кремлевского доклада» его авторы поясняли, что включение в него физических лиц не означает введение против них санкций. Но несколько бизнесменов решили его оспорить. 17 марта стало известно, что владелец алкогольной группы SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической компании IPG Photonics Валентин Гапонцев наняли американские лоббистские фирмы для того, чтобы понять, как на их бизнес повлияет внесение в «кремлевский список» США. А экс-владелец газовой компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов обратился к юристам для подготовки исков, чтобы «отстаивать свою честь и репутацию в американских судах» из-за включения в этот доклад.

Проблемы с самолетом возникали и у бизнесмена Геннадия Тимченко, но не из-за «кремлевского доклада», а из-за попадания в санкционный список США еще в 2014 году. Тогда компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства, прекратив полеты его самолета. Бизнесмен владеет флагманской моделью Gulfstream G650 каталожной стоимостью $64,5 млн.