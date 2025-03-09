Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм
Певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы группы «Руки вверх!», дело передано судье на изучение. Карточка дела опубликована на сайте суда.
Другим истцом указан бывший участник и сооснователь группы Алексей Потехин, ответчиками стали первый продюсер «Руки вверх!» Андрей Маликов и лейбл «Джем».
«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.
Спор касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы».
В апреле 2023 года суд постановил, что Маликов был продюсером группы «Руки Вверх!», инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм, Жуков стал автором и исполнителем. Позднее «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» передал права на фонограммы «Издательству Джем». Жукову отказали в требованиях в том числе потому, что он знал о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не прилагал усилия по их оспариванию в течение 20 лет.
Жуков утверждает, что права на фонограммы Маликову не передавал, а потому тот не имел права заключать контракты «Джемом». «Мы доказали, что наши контракты действующие, и мы работаем правомерно. Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств», — настаивают представители музыкального лейбла.
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