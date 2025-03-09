Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм

Жуков судится с первым продюсером «Руки вверх!» за 13 песен, включая «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы». Певец говорит, что права на них не передавал, но предыдущие инстанции его доводы не поддержали

Сергей Жуков (Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press)

Певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы группы «Руки вверх!», дело передано судье на изучение. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Другим истцом указан бывший участник и сооснователь группы Алексей Потехин, ответчиками стали первый продюсер «Руки вверх!» Андрей Маликов и лейбл «Джем».

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Спор касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы».

В апреле 2023 года суд постановил, что Маликов был продюсером группы «Руки Вверх!», инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм, Жуков стал автором и исполнителем. Позднее «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» передал права на фонограммы «Издательству Джем». Жукову отказали в требованиях в том числе потому, что он знал о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не прилагал усилия по их оспариванию в течение 20 лет.

Жуков утверждает, что права на фонограммы Маликову не передавал, а потому тот не имел права заключать контракты «Джемом». «Мы доказали, что наши контракты действующие, и мы работаем правомерно. Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств», — настаивают представители музыкального лейбла.