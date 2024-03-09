Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ
Европейская лотерейная группа Allwyn, которая проводит национальную лотерею в Великобритании, на момент выбора ее британскими властями «предпочтительным претендентом» на этот контракт стоимостью £6,5 млрд весной 2022 года имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, сообщает The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.
Европейские дочки ВТБ и Сбербанка были частью консорциума, который предоставил Allwyn кредит на €640 млн в 2020 году. Компания успела погасить только часть займа от российских банков, когда она выиграла контракт на проведение британской лотереи, обогнав в том числе группу Camelot, которая проводила розыгрыш с момента его учреждения в 1994 году. Окончательно Allwyn погасила долги перед ними к концу марта 2022 года, когда в отношении этих банков уже были введены санкции, а британская Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения розыгрыша, пишет издание.
РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка и в пресс-службу ВТБ.
Allwyn заявила, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их 28 февраля 2022 года, через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, и что она следовала указаниям Министерства финансов по санкциям. Сбербанк попал под британские санкции 1 марта 2022-го. Также компания утверждает, что «никогда не брала кредиты ни у каких банков в нарушение санкционных ограничений».
Guardian отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведения. Нет и подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства. В то же время эти средства, вероятно, помогли поддержать компанию во время дорогостоящего процесса участия в конкурсе на проведение лотереи, предполагает газета.
Однако, продолжает издание, вызывает вопрос, была ли предоставлена информация о кредитах в российских банках специальному комитету во время изучения деловых связей с Россией владельца Allwyn Group (в нее водит и лотерейная компания в Британии), чешского миллиардера Карела Комарека.
Так, член специального комитета британского парламента по культуре, СМИ и спорту Клайв Эффорд заявил, что Комиссия по азартным играм не упоминала о кредитах во время заседания по доказательствам таких связей в июне 2022 года. При этом в том же месяце комиссия заявила, что ее не беспокоит совместное управление газохранилищем в Чехии холдинговой компании Комарека KKCG и «Газпрома» до февраля 2022 года. Ожидается, что комитет снова допросит Комиссию по азартным играм в апреле.
Вице-председатель всепартийной парламентской группы по борьбе с вредом, связанным с азартными играми Иэн Дункан Смит также задается вопросом, почему о займах не было известно ранее. «Вполне возможно, что в этом кредитовании не было ничего тревожного, но если так, то почему депутатам и общественности не сообщили об этом? <...> Контракт с государственным сектором такой ценности и важности должен соответствовать максимальным требованиям прозрачности. Комиссия по азартным играм должна выступить с срочным объяснением», — сказал депутат.
Комиссия по азартным играм заявила, что от всех участников конкурса на проведение национальной лотереи требовала декларировать любые источники финансирования, которые использовались как для подачи заявки и участия в тендере, так и для проведения розыгрыша. «Мы были — и остаемся — удовлетворены тем, что в финансировании Allwyn не участвуют организации, подпадающие под санкции», — говорится в заявлении комиссии.
ВТБ в апреле 2022 года потерял контроль над своей «дочкой» VTB Bank Europe SE в Германии после того, как немецкий регулятор запретил ее руководству работать в соответствии с указаниями материнской компании, чтобы «полностью изолировать» компанию от головного офиса. Незадолго до этого руководство ВТБ приняло решение о ликвидации VTB Bank Europe SE.
В конце февраля 2022-го ЕЦБ предупредил об оттоке депозитов из европейских дочерних компаний Сбербанка — австрийского Sberbank Europe AG (контролировал «дочки» в нескольких странах ЕС), словенского Sberbank banka d.d. и хорватского Sberbank d.d. После этого австрийское управление по финансовым рынкам запретило Sberbank Europe AG продолжать деятельность, акции хорватской «дочки» были переданы в Hrvatska Postanska Banka, словенской — в Nova ljubljanska banka по решению регуляторов.
Тогда же и сам Сбербанк объявил, что решил уйти с европейского рынка. В ноябре того же года компания обратилась в суд Евросоюза с требованием отменить решения в отношении его «дочек». Ответчиками по искам выступают Single Resolution Board (европейское агентство, ответственное за разрешение проблем банков), а также — в двух случаях — Еврокомиссия.
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