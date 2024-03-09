 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ

Guardian: организатор национальной лотереи Британии брал кредиты у ВТБ и «Сбера»
Сюжет
Война санкций
Британская комиссия по азартным играм не уведомила британских депутатов о том, что группа Allwyn, которая выиграла тендер на проведение национальной лотереи в 2022 году, пользовалась кредитом от ВТБ и Сбербанка, пишет The Guardian
Фото: Vuk Valcic / ZUMA Press Wire / ТАСС
Фото: Vuk Valcic / ZUMA Press Wire / ТАСС

Европейская лотерейная группа Allwyn, которая проводит национальную лотерею в Великобритании, на момент выбора ее британскими властями «предпочтительным претендентом» на этот контракт стоимостью £6,5 млрд весной 2022 года имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, сообщает The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.

Европейские дочки ВТБ и Сбербанка были частью консорциума, который предоставил Allwyn кредит на €640 млн в 2020 году. Компания успела погасить только часть займа от российских банков, когда она выиграла контракт на проведение британской лотереи, обогнав в том числе группу Camelot, которая проводила розыгрыш с момента его учреждения в 1994 году. Окончательно Allwyn погасила долги перед ними к концу марта 2022 года, когда в отношении этих банков уже были введены санкции, а британская Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения розыгрыша, пишет издание.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка и в пресс-службу ВТБ.

Allwyn заявила, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их 28 февраля 2022 года, через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, и что она следовала указаниям Министерства финансов по санкциям. Сбербанк попал под британские санкции 1 марта 2022-го. Также компания утверждает, что «никогда не брала кредиты ни у каких банков в нарушение санкционных ограничений».

Guardian отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведения. Нет и подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства. В то же время эти средства, вероятно, помогли поддержать компанию во время дорогостоящего процесса участия в конкурсе на проведение лотереи, предполагает газета.

Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории
Фотогалерея 

Однако, продолжает издание, вызывает вопрос, была ли предоставлена информация о кредитах в российских банках специальному комитету во время изучения деловых связей с Россией владельца Allwyn Group (в нее водит и лотерейная компания в Британии), чешского миллиардера Карела Комарека.

Читайте на РБК Pro
«Долговая спираль смерти». Почему проблемы в США ведут к росту биткоина
Изменились налоговые соглашения с Кипром. Кому придется платить больше
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

Так, член специального комитета британского парламента по культуре, СМИ и спорту Клайв Эффорд заявил, что Комиссия по азартным играм не упоминала о кредитах во время заседания по доказательствам таких связей в июне 2022 года. При этом в том же месяце комиссия заявила, что ее не беспокоит совместное управление газохранилищем в Чехии холдинговой компании Комарека KKCG и «Газпрома» до февраля 2022 года. Ожидается, что комитет снова допросит Комиссию по азартным играм в апреле.

Вице-председатель всепартийной парламентской группы по борьбе с вредом, связанным с азартными играми Иэн Дункан Смит также задается вопросом, почему о займах не было известно ранее. «Вполне возможно, что в этом кредитовании не было ничего тревожного, но если так, то почему депутатам и общественности не сообщили об этом? <...> Контракт с государственным сектором такой ценности и важности должен соответствовать максимальным требованиям прозрачности. Комиссия по азартным играм должна выступить с срочным объяснением», — сказал депутат.

Комиссия по азартным играм заявила, что от всех участников конкурса на проведение национальной лотереи требовала декларировать любые источники финансирования, которые использовались как для подачи заявки и участия в тендере, так и для проведения розыгрыша. «Мы были — и остаемся — удовлетворены тем, что в финансировании Allwyn не участвуют организации, подпадающие под санкции», — говорится в заявлении комиссии.

ВТБ в апреле 2022 года потерял контроль над своей «дочкой» VTB Bank Europe SE в Германии после того, как немецкий регулятор запретил ее руководству работать в соответствии с указаниями материнской компании, чтобы «полностью изолировать» компанию от головного офиса. Незадолго до этого руководство ВТБ приняло решение о ликвидации VTB Bank Europe SE.

В конце февраля 2022-го ЕЦБ предупредил об оттоке депозитов из европейских дочерних компаний Сбербанка — австрийского Sberbank Europe AG (контролировал «дочки» в нескольких странах ЕС), словенского Sberbank banka d.d. и хорватского Sberbank d.d. После этого австрийское управление по финансовым рынкам запретило Sberbank Europe AG продолжать деятельность, акции хорватской «дочки» были переданы в Hrvatska Postanska Banka, словенской — в Nova ljubljanska banka по решению регуляторов.

Тогда же и сам Сбербанк объявил, что решил уйти с европейского рынка. В ноябре того же года компания обратилась в суд Евросоюза с требованием отменить решения в отношении его «дочек». Ответчиками по искам выступают Single Resolution Board (европейское агентство, ответственное за разрешение проблем банков), а также — в двух случаях — Еврокомиссия.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Виктория Хабарова
Великобритания Национальная лотерея связи с Россией ВТБ Сбербанк кредит
Материалы по теме
На Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку
Политика
Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд
Общество
Букмекер «Фонбет» займется распространением лотерейных билетов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты Политика, 20:21
Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ Бизнес, 20:16
Эксперты оценили идею «Роскосмоса» об отправке ядерной установки на Луну Технологии и медиа, 20:04
Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба Спорт, 19:55
В запорожских Пологах после удара дрона загорелась электроподстанция Политика, 19:51
Вице-канцлер Германии матом описал стоящие перед миром проблемы Политика, 19:33
Кейн повторил 60-летний рекорд и помог «Баварии» разгромить «Майнц» Спорт, 19:26
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
СКА выбил клуб Ларионова в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 19:20
Ученые рассказали, как могут навсегда исчезнуть сыры камамбер и бри Общество, 19:08
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 19:00
Эстония сделает обязательным строительство бомбоубежищ в новых зданиях Политика, 18:56
«МК» узнал, что Орбакайте отказали в выступлении в Кремле Общество, 18:33
Клуб Юрана победил «Рубин» в матче чемпионата России Спорт, 18:30
Московская полиция опровергла введение усиленного режима службы Политика, 18:13