Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ

Британская комиссия по азартным играм не уведомила британских депутатов о том, что группа Allwyn, которая выиграла тендер на проведение национальной лотереи в 2022 году, пользовалась кредитом от ВТБ и Сбербанка, пишет The Guardian

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Европейская лотерейная группа Allwyn, которая проводит национальную лотерею в Великобритании, на момент выбора ее британскими властями «предпочтительным претендентом» на этот контракт стоимостью £6,5 млрд весной 2022 года имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, сообщает The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.

Европейские дочки ВТБ и Сбербанка были частью консорциума, который предоставил Allwyn кредит на €640 млн в 2020 году. Компания успела погасить только часть займа от российских банков, когда она выиграла контракт на проведение британской лотереи, обогнав в том числе группу Camelot, которая проводила розыгрыш с момента его учреждения в 1994 году. Окончательно Allwyn погасила долги перед ними к концу марта 2022 года, когда в отношении этих банков уже были введены санкции, а британская Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения розыгрыша, пишет издание.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка и в пресс-службу ВТБ.

Allwyn заявила, что проинформировала Комиссию по азартным играм о займах и своем намерении погасить их 28 февраля 2022 года, через четыре дня после того, как ВТБ попал под рестрикции, и что она следовала указаниям Министерства финансов по санкциям. Сбербанк попал под британские санкции 1 марта 2022-го. Также компания утверждает, что «никогда не брала кредиты ни у каких банков в нарушение санкционных ограничений».

Guardian отмечает, что нет доказательств использования кредитов российских банков для прямого финансирования британской лотереи или влияния России на ее проведения. Нет и подтверждений нарушения Allwyn санкционного законодательства. В то же время эти средства, вероятно, помогли поддержать компанию во время дорогостоящего процесса участия в конкурсе на проведение лотереи, предполагает газета.

Однако, продолжает издание, вызывает вопрос, была ли предоставлена информация о кредитах в российских банках специальному комитету во время изучения деловых связей с Россией владельца Allwyn Group (в нее водит и лотерейная компания в Британии), чешского миллиардера Карела Комарека.

Так, член специального комитета британского парламента по культуре, СМИ и спорту Клайв Эффорд заявил, что Комиссия по азартным играм не упоминала о кредитах во время заседания по доказательствам таких связей в июне 2022 года. При этом в том же месяце комиссия заявила, что ее не беспокоит совместное управление газохранилищем в Чехии холдинговой компании Комарека KKCG и «Газпрома» до февраля 2022 года. Ожидается, что комитет снова допросит Комиссию по азартным играм в апреле.

Вице-председатель всепартийной парламентской группы по борьбе с вредом, связанным с азартными играми Иэн Дункан Смит также задается вопросом, почему о займах не было известно ранее. «Вполне возможно, что в этом кредитовании не было ничего тревожного, но если так, то почему депутатам и общественности не сообщили об этом? <...> Контракт с государственным сектором такой ценности и важности должен соответствовать максимальным требованиям прозрачности. Комиссия по азартным играм должна выступить с срочным объяснением», — сказал депутат.

Комиссия по азартным играм заявила, что от всех участников конкурса на проведение национальной лотереи требовала декларировать любые источники финансирования, которые использовались как для подачи заявки и участия в тендере, так и для проведения розыгрыша. «Мы были — и остаемся — удовлетворены тем, что в финансировании Allwyn не участвуют организации, подпадающие под санкции», — говорится в заявлении комиссии.