Время возможностей для женского бизнеса: где и как получить поддержку

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Индекс женской деловой активности (WBI) в России достиг исторического максимума — 73,7 пункта. «В новой реальности, в которой все мы уже живем, для женского бизнеса совершенно точно открываются новые широкие возможности и перспективы», — заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Согласно тому же индексу за 2022 год, 23% предпринимательниц увидели возможности для развития своего бизнеса в условиях ухода зарубежных компаний с российского рынка, еще 8% уже смогли извлечь пользу из введенных ограничений. Индекс отражает рост интереса к созданию бизнеса в новых освободившихся нишах, отмечают авторы исследования.

Исследование Индекса женского предпринимательства (Women Business Index, WBI) проводят Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» и банк «Открытие». Индекс показывает уровень благоприятствования деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Он строится по трем ключевым показателям, каждый из которых включает в себя блок вопросов и имеет свой вес в сводном Индексе WBI: культура предпринимательства, предпринимательская экосистема, личные качества женщин-предпринимателей. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на благоприятную среду, а ниже 50 пунктов — на неблагоприятную.

По данным ФНС России, на начало февраля 2023 года в России насчитывалось более 6 млн субъектов малого и среднего бизнеса (на 100 тыс. больше, чем годом ранее). Среди ИП и самозанятых доля женщин составляет 43%, рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Почти 40% коммерческих компаний в России возглавляют женщины.

Популярность женского предпринимательства в России растет, в том числе благодаря мерам поддержки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Получить ее можно на всех этапах становления и развития бизнеса.

«Все чаще предприятия, которыми руководят женщины, выходят на уровень международной торговли, — уточнила замминистра. — Российским экспортным центром создана устойчивая многоуровневая система поддержки предприятий, поставляющих за рубеж несырьевую продукцию. Более 60 тыс. таких компаний являются субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Для них на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в регионах действуют Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), которые помогают предпринимателям вывести свою продукцию на внешние рынки».

Рассказываем, какие меры поддержки доступны сегодня российским предпринимательницам и где их можно получить.

Бизнес-обучение

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в регионах созданы и развиваются центры «Мой бизнес». Их основная цель — помочь предпринимателям в решении разных задач. На базе инфраструктуры региональных центров «Мой бизнес» реализуются обучающие программы, в том числе специально для женщин.

К примеру, программа «Женский бизнес 2.0» в Бийске включала в себя пять офлайн-лекций, три онлайн-вебинара и три групповые консультации от женщин с опытом построения устойчивого бизнеса. «На занятиях у нас рождалось много идей, мы знакомились и обменивались контактами. Некоторые из нас приняли важные решения для себя и своего бизнеса», — поделилась впечатлениями одна из участниц программы, предприниматель в сфере услуг Дарья Гафнер.

Кроме того, в регионах проводятся бизнес-форумы и бизнес-конференции, организованные при участии центров «Мой бизнес» и ориентированные на женщин-предпринимательниц. «Такие мероприятия позволяют нам объединяться, общаться, узнавать очень много новой полезной информации», — рассказала одна из участниц бизнес-конференции в Ярославле, руководитель дизайнерской компании «Бизнес-класс» Жанна Неяскина. Для желающих обучаться онлайн различные обучающие программы доступны на портале МСП.РФ.

Перезапуск программы «Мама — предприниматель»

Еще одна обучающая программа «Мама — предприниматель» нацелена на развитие предпринимательской активности у женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске и желающих развивать свое дело. Программа реализуется с 2016 года. В прошлом году Министерство экономического развития «перезапустило» ее, и теперь она полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы запускаем обновленный проект «Мама-предприниматель», — рассказала Татьяна Илюшникова. — Уникальная программа получает тем самым новый старт. Мы зарегистрировали на министерство товарный знак программы, также нами был пересмотрен состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент: появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн-поддержки. Неизменным остается формат — это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа».

По данным Минэкономразвития, за десять лет работы программы «Мама-предприниматель» участие в ней приняли около 7 тыс. женщин, для которых было проведено 255 тренингов. Победительницами стали 247 человек. В этом году в планах обучить не менее 1,5 тыс. участниц по всей стране формированию прибыльной идеи для бизнеса, финансовому планированию и грамотной реализации своего проекта.

В этом году программа пройдет в региональных центрах «Мой бизнес» с 1 мая по 1 октября. Тренинги будут направлены на основные направления развития бизнес-проекта и охватят следующие темы: работа с мотивацией, генерация идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментация, маркетинг, экономика и точка безубыточности бизнеса. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.



Программа дает необходимый набор знаний для успешной реализации бизнес-идеи, добавляет замминистра экономики Татьяна Илюшникова: «Это первоначальный капитал компетенций, причем не менее важный, чем финансовый, ну, а победительницы региональных финалов получают и материальную поддержку — грант на открытие собственного дела».

Поддержка на старте

С открытием собственного дела помогают все те же центры «Мой бизнес». Там начинающим предпринимательницам помогут определиться с идеей и правовой формой (ИП или ООО). Специалисты центра могут также подобрать готовые кейсы и инструкции во всех интересующих сферах, проконсультировать по кредитованию, налогообложению, бухучету и другим вопросам. Там же можно зарегистрировать свой бизнес в режиме «одного окна».

«Сотрудники помогут в первых шагах: в какой форме лучше зарегистрироваться, какую систему налогообложения выбрать. Расскажут, какие возможности открываются после регистрации, какие меры поддержки можно получить», — рассказывает заместитель директора астраханского центра «Мой бизнес» Мария Иншина.

Какую еще поддержку можно получить на базе центров «Мой бизнес» Льготные займы Поддержку можно получить более чем в 100 банках-партнерах.

Льготная ставка кредитования, рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России плюс не более 2,75%». Поручительства и гарантии По договорам микрозайма, кредита, лизинга, если у получателя нет или недостаточно залога.

Поручителем может стать Корпорация МСП или региональная гарантийная организация (РГО). Льготная аренда Офис, либо производственное помещение в бизнес-инкубаторах.

Оборудованное рабочее места в коворкингах.

Государственного или муниципального имущества (помещениях, земля, оборудование, транспорт). Поиск клиентов Маркетинговое сопровождение, создание и продвижение бренда и помощь в сбыте продукции, создание сайта, фотосессия продукции, размещение рекламы и публикации.

Работа с маркетплейсами — торговыми площадками, где продаются услуги или товары разных компаний (консультации по анализу конкурентов, документации по работе на маркетплейсах и так далее).

Участие в бизнес-миссиях — поездках предпринимателей в регионы России или другие страны для проведения переговоров, поиска новых клиентов и обмена опытом.

Самозанятые

Согласно данным ФНС России, с начала эксперимента по введению в России специального налогового режима для самозанятых их общее количество превысило 7 млн человек. Доля женщин среди самозанятых уже два года назад составляла порядка 40%. А в некоторых регионах — в Бурятии, Курганской области, Забайкальском крае, Республике Алтай — самозанятых женщин было даже больше, чем мужчин.

Специальный налоговый режим был введен в России благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2019 году. Налоговые ставки для самозанятого — 4% с дохода от физлиц, и 6% — с выплат от юрлиц. После регистрации самозанятые автоматически получают бонус на уплату налога в размере 10 тыс. руб. Бонус покрывает часть налога: пока он не закончится, реальные ставки будут 3% и 4% соответствен­но.

Онлайн-поддержка через платформу МСП.РФ

Цифровая платформа МСП.РФ создана по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Ее цель — дать предпринимателям возможность выбирать и получать меры поддержки дистанционно. Все сервисы условно делятся на тематические блоки: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции, обучение.

На сегодняшний день платформа насчитывает более 20 сервисов и свыше 350 мер поддержки. Число зарегистрированных пользователей платформы на сегодняшний день превышает 350 тыс. человек. На данный момент более 52% зарегистрированных пользователей имеют привязанную к сайту «Госуслуги» информацию о своем бизнесе, что позволяет платформе предлагать предпринимателям подходящие сервисы в зависимости от региона и сферы деятельности предприятия.

Платформа, оператором которой выступает Корпорация МСП, постоянно развивается. В прошлом году появился так называемый цифровой профиль предпринимателя, где хранятся сведения из различных баз данных. Система будет «сопровождать» предпринимателей по мере их роста и предлагать быстрый доступ к мерам поддержки. «[Система] начнет обучаться и собирать данные. Таким образом, будут активно предлагаться необходимые меры поддержки, сократится срок подачи предпринимателем документов на финансовые или региональные меры поддержки», — пояснял глава Корпорации МСП Александр Исаевич.