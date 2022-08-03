Цифровая платформа МСП.РФ для малого и среднего бизнеса: как это работает

Фото: пресс-служба Корпорации МСП

Платформа МСП.РФ создана благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса (Корпорация МСП) и Минэкономразвития для адресного подбора и дистанционного предоставления мер поддержки предпринимателям и тем, кто только хочет ими стать. В режиме одного онлайн-окна можно узнать о мерах господдержки, пройти диагностику и бизнеса, узнав свои стоп-факторы, и собственных навыков, заполнить документы, получить услуги и подать заявку на кредит одновременно в восемь банков.

Платформа рассчитана на экономию времени предпринимателей и самозанятых, их коммуникацию с государством и предоставление им наиболее востребованных госуслуг и коммерческих сервисов. С момента запуска в феврале зарегистрировались уже более 120 тыс. человек. Рассказываем, как устроена платформа и какие возможности она предлагает.

Диагностика бизнеса: как она устроена и зачем нужна

При регистрации в личном кабинете на портале МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса. Пользователь узнает, как его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое. Рейтинг рассчитывается на основе данных Федеральной налоговой службы, Банка России и других официальных источников.

Фото: пресс-служба Корпорации МСП

По умолчанию для юридического лица доступен скоринг по 35 показателям, для индивидуального предпринимателя — по 15. Следующим шагом, уже по выбору самого предпринимателя, может стать полная диагностика. Она ведется по 44 параметрам, и для нее необходимо подать заявку, заполнив информацию о сайте и социальных сетях организации. Заявка автоматически попадет в центр «Мой бизнес», созданный по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», где специалисты рассчитают полный рейтинг.

После прохождения диагностики, базовой или полной, предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю, — в первую очередь финансовые. Здесь также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать пользователю платформы получить поддержку. То есть бизнесмен наглядно видит, над устранением каких проблем необходимо работать. «Чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Так он повысит вероятность одобрения ему заявки и решения задач по развитию своего бизнеса», — отмечал ранее гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Следующий шаг — документация. Для удобства и экономии времени предпринимателя на платформе создан конструктор документов, в котором собраны самые востребованные типовые шаблоны. Для юридических лиц их 70, для индивидуальных предпринимателей — 35, и этот список создатели сервиса обещают пополнять. Формы и образцы документов разбиты на девять разделов:

регистрация предпринимательской деятельности;

налогообложение;

уплата страховых взносов;

гражданско-правовые сделки;

ведение бухгалтерии;

вопросы найма персонала;

взаимодействие с коммунальщиками;

защита своих прав;

исполнение обязательных требований (пожарная безопасность, охрана труда и т.д.).

Бизнес «с нуля» — как оценить свои силы

Начинающие предприниматели могут с помощью платформы за одну минуту определить оптимальную правовую форму своего бизнеса, а также налоговый режим. Вслед за этим можно оформлять заявку на регистрацию — сразу же из личного кабинета, без визита в налоговую службу и без уплаты госпошлины. Проверка электронной подписи также осуществляется онлайн силами МСП.РФ. Статистика, собранная разработчиками платформы, показала, что именно эти два сервиса (выбор формы бизнеса и режима налогообложения) являются наиболее востребованными для начинающих предпринимателей.

В платформу интегрированы сервисы по бизнес-обучению, причем не обязательно только для начинающих предпринимателей. В личном кабинете доступны тесты для экспресс-проверки компетенций пользователя. С их помощью можно определить уровень профессиональных и личностных навыков и получить персональные рекомендации по их развитию. Создатели платформы отмечают ее удобную особенность — возможность найти персонального наставника по тому направлению, в котором нужно подтянуть свои «бизнес-скиллз», и сразу, онлайн, записаться на встречу с ним. Также можно получить необходимую консультацию у опытного наставника или самому помогать начинающим предпринимателям.

Отдельный блок в помощь предпринимателю — дайджест законодательства и последних изменений в нормативно-правовой базе. Создатели платформы отбирают документы, актуальные для малого и среднего бизнеса, причем как нормативные акты, так и решения исполнительной власти.

Александр Исаевич (Фото: пресс-служба Корпорации МСП)

Корпорация МСП — федеральный институт по поддержке малого и среднего предпринимательства. Создана в соответствии с указом президента России в 2015 году и заявляет своей целью помощь предпринимателям в поисках дополнительного финансирования, новых рынков сбыта и настраивании диалога с властью. Ее контролирующим акционером является Российская Федерация в лице Минэкономразвития. В экосистему поддержки корпорации входят МСП Банк, фонд МИР, лизинговые компании и региональные гарантийные обязательства. Портал МСП.РФ является проектом Корпорации МСП и Минэкономразвития и стал доступен для участников в начале февраля 2022 года.

От диагностики к поддержке

Следующий и основной блок платформы — предложение предпринимателю мер государственной поддержки. Создатели МСП.РФ называют своей главной задачей информирование о мерах поддержки и адресное предложение оптимальных вариантов. Государственные меры, частные сервисы и решения для разных «жизненных ситуаций» и на основе тестирования пользователя реализуются онлайн в режиме «одного окна».

Федеральные программы поддержки интегрированы на платформе с региональными, последние вынесены в отдельный блок. На данный момент в нем содержится 130 региональных мер поддержки из 14 регионов страны. В марте 2022 года Исаевич анонсировал подключение к сервису всех субъектов Федерации до конца года.

Регионы на фоне текущей ситуации реализуют как предусмотренные федеральными программами меры поддержки, так и свои собственные. Скажем, в Удмуртии снизили ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1% при объекте налогообложения «доходы» и с 15 до 6% по схеме «доходы минус расходы». Другой пример: многие регионы, включая Москву и Подмосковье, начали предоставлять земельные участки под новые производства по арендной ставке 1 руб. Некоторые регионы принимают решения по отсрочке по налоговым платежам. Все эти детали учитываются платформой и доводятся до предпринимателя в адресной форме.

Также через сервис есть возможность подать заявку на кредит на сумму до 10 млн руб. одновременно в несколько банков. Рассчитанный в личном кабинете рейтинг помогает предпринимателю сориентироваться в своих кредитных потребностях. Следом он подает онлайн-заявку, ждет ответа от банка в личном кабинете, выбирает кредитную организацию и оформляет оптимальный вариант. При этом предложенная процентная ставка остается неизменной в течение всего процесса. Сейчас с платформой работают восемь банков-партнеров, включая региональные: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «Дом.РФ», НИКОбанк, МСП Банк, банк «Кузнецкий» и Генбанк. В планах Корпорации МСП наращивать их количество по запросу и пользователей, и самих кредитных организаций.

Коммуникация бизнеса и государства

С момента запуска цифровая платформа МСП.РФ рассчитана на обратную связь и активное взаимодействие с пользователями. Перед стартом проекта такое «бета-тестирование» прошли свыше 2 тыс. предпринимателей, предоставив разработчикам свой фидбэк: нравится — не нравится, удобно — не удобно, где хочется простоты, а что лучше сделать более детально. Это касается и интерфейса, и набора инструментов, и перечня собственно сервисов и услуг, предоставляемых платформой. В этой работе участвуют и эксперты, включая крупнейшие цифровые компании (YouDo, «Яндекс», «Тинькофф», Ozon), и общественные организации («Опора России», ТПП, «Деловая Россия», РСПП).

«Мало кто готов говорить с бизнесом на его языке, учитывать его потребности, давать ему информацию, исходя из его запросов, — говорил Исаевич после запуска платформы. — Мы дополнительно опросили более 22 тыс. предпринимателей и разложили их запросы на три трека: то, что относится к государству, то, что относится к коммерческому сектору, и то, что нужно делать с нуля, потому что на рынке нет готовых решений».

Отдельная работа ведется по объединению источников данных, необходимых для предоставления услуг предпринимателям, например для их тестирования. Так, «по горизонтали» МСП.РФ работает с базами ФНС, ЦБ РФ, совместно с Минцифры и Минэкономразвития, а «по вертикали» — с регионами, агрегирует собственными силами все данные, которые есть у государства, чтобы предоставить пользователю готовый результат. Действующие в регионах офлайн-центры «Мой бизнес», созданные по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», являются основой, физическими фронт-офисами, к которым привык предприниматель, но цифровая платформа является для них дополнительной точкой онлайн-входа и предоставляет дополнительные сервисы.