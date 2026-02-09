Маркетплейсы ответили на идею уравнять их с супермаркетами за продажу еды

Маркетплейсы считают инициативу пагубной для малого и среднего бизнеса, который не может выйти в крупные сети и будет вынужден закрываться. Жители отдаленных регионов же лишатся широкого ассортимента товаров, отмечают площадки

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock

Просьба ретейлеров и пищепрома уравнять маркетплейсы с торговыми сетями из-за продажи ими продуктов питания является попыткой ограничить конкуренцию на потребительском рынке. Об этом заявила Ассоциация цифровых платформ в письмах на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко и замглавы администрации президента Максима Орешкина, передает Forbes.

Как подчеркнули в ассоциации, на маркетплейсы приходится менее 5% рынка продуктов, и для многих малых и средних предпринимателей онлайн-платформы остаются единственным каналом сбыта такого товара, так как они не могут попасть в торговые сети.

В то же время десятки миллионов россиян из отдаленных регионов могут купить некоторые продукты только на маркетплейсах, поскольку зачастую сетевые магазины с широким ассортиментом продукции там не представлены, говорится в письме.

Ассоциация объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер».

Предложение представителей пищевой промышленности и ретейлеров о запрете продажи продуктов питания через цифровые платформы по комиссионной схеме также повлечет многомиллиардные расходы для последних, считают в ассоциации. Там пояснили, что маркетплейсы будут вынуждены оптимизировать продажи продуктов питания и сделать ставку на крупных поставщиков либо отказаться от таких операций совсем. В результате часть малых и средних предприятий прекратит свое существование, а потребители, живущие в удаленных и малых населенных пунктах, могут потерять возможность заказывать продукты или столкнуться с сокращением ассортимента.

В пресс-службе объединенного предприятия Wildberries и Russ идею приравнять цифровые площадки к торговым сетям из-за торговли едой назвали «разрушительной» для малого и среднего бизнеса. Онлайн-платформы «по своей экономической природе и принципам работы» отличаются от торговых сетей, а предложенные нововведения негативно повлияют на экономику регионов и замедлят развитие бизнеса на местах, считают в компании.

В пресс-службе Ozon высказали похожие выводы относительно небольших производителей из регионов. «Именно онлайн с его бесконечной полкой и минимальным барьером входа дал равный доступ к многомиллионной аудитории маленьким производителям, которые не могли бы попасть на полки крупных сетей», — заявили в компании. Там подчеркнули, что большинство продавцов продуктов питания на площадке — это малые и средние предприятия. В случае запрета на такую торговлю многие из них закроются, а некоторые покупатели также могут утратить доступ к товарам первой необходимости, заключили в Ozon.