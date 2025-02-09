Средний чек на фастфуд в 2024 году превысил ₽600

Россияне стали чаще питаться в фастфуде, несмотря на рост цен: чек в таких заведениях уже не так сильно отличается от кафе. Рост посещаемости связан с нежеланием потребителей готовить и увеличением доходов в регионах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2024 году средний чек в ресторанах быстрого питания (за исключением стритфуда, то есть точек без посадочных мест) по всей России вырос на 10% к 2023 году — до 603 руб. Год назад средняя стоимость похода в фастфуд составляла 548 руб. Это следует из предоставленных РБК данных аналитического ресурса «Чек Индекс» от крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс).

В Москве траты на питание в фастфуде были чуть выше, чем в среднем по России, — 649 руб. Это на 11% больше, чем в 2023 году (584 руб.). До сих пор средний чек там не перешагивал планку 600 руб., уточнили аналитики.

По темпам роста среднего чека в последние годы фастфуд опередил многие другие сегменты рынка общественного питания, констатируют аналитики «РБК Исследования рынков». Это привело в том числе к сокращению разницы между расходами россиян в заведениях быстрого питания и ресторанах среднего ценового сегмента с обслуживанием. В июне 2022 года средний чек в фастфуде был на 71% ниже, чем в ресторанах, в июле 2024 года разница сократилась до 66%, говорится в исследовании.

По данным «Чек Индекса», средний чек россиян на питание в кафе и столовых в 2024 году был примерно на четверть выше, чем в фастфуде: в среднем по России он составил 740 руб. (за год увеличился на те же 10%). Походы в рестораны и бары обходились существенно дороже: в среднем в 1803 руб. (на 12% больше, чем в 2023 году).

Рост цен — основная, но не единственная причина увеличения среднего чека в фастфуде, указывают «РБК Исследования рынков». По данным «Чек Индекса», выросло и среднее число покупок. В 2024 году россияне в среднем совершили в фастфуде на 5% больше заказов, чем год назад (абсолютные значения в компании не привели). В других сегментах общепита, правда, тоже наблюдается рост: в кафе и столовых число заказов выросло на 6%, а в ресторанах и барах — и вовсе на 9%.

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» отказались от комментариев. В сети «Бургер Кинг» общее количество чеков в 2024 году выросло на 9% по сравнению с 2023 годом, отметили в пресс-службе. У Black Star Burger число покупок увеличилось за прошлый год на 10%, а цены в среднем выросли на 5% к 2023 году, уточнил совладелец сети Юрий Левитас.

Почему стали чаще ходить в фастфуд

Рост посещаемости связан со стремлением потребителей сэкономить, объясняет председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, по этой причине потребители вместо кафе и ресторанов стали чаще выбирать заведения быстрого питания.

По данным опроса «РБК Исследования рынков», за годовой период, завершившийся в августе 2024-го, взрослые жители России (от 18 до 54 лет) в среднем посещали точки фастфуда рекордные 47,4 раза — почти четыре раза в месяц. Это на 18,1% больше, чем в 2023 году, и превышает допандемийные показатели (45,8 посещения в год). Если в июле 2023 года в такие заведения ходили один раз в неделю и чаще всего 31% опрошенных, то к августу 2024 года — более чем 41%.

Растущая популярность фастфуда связана с ускорением темпов жизни и нежеланием готовить самостоятельно, объясняют в исследовании аналитики. Тренд к более регулярному питанию в них поддерживает реальный рост доходов населения. Постепенное расширение крупных сетей в регионах делает рестораны быстрого питания более доступными для потребителей в небольших городах, что также способствует росту посещаемости. Чаще всего в фастфуд-рестораны ходят жители крупных городов. Например, в Москве такие заведения посещают 56 раз в год, при среднем показателе по стране — 45,2 раза в год. Жители городов России с населением менее 1 млн человек бывают в заведениях быстрого питания чуть меньше — не чаще 42 раз в год. Несмотря на это, средняя частота посещений заведений фастфуда в небольших городах (с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек) за последний год выросла более чем на четверть, а в столицах — всего на 2–5%. Рынок фастфуда в большей степени растет за счет изменения потребительских привычек жителей регионов, которые чаще стали питаться вне дома, резюмируют «РБК Исследования рынков».

Траты россиян на фастфуд растут и с развитием удобства доставки готовой еды, а также внутреннего туризма и автопутешествий в стране, считают аналитики «Чек Индекса». Потребители действительно стали чаще заказывать доставку, подтверждают в «Бургер Кинге». Например, в 2024 году доля доставки выросла на 28% к 2023 году. Вырос и средний чек доставки за счет увеличения позиций в заказе. Сейчас активно развивается канал доставки, где средний чек, как правило, будет выше, чем в ресторане. Это тоже может влиять на показатель среднего чека в целом, пояснили в пресс-службе Rostic's.

Почему выросли цены

На индустрию общественного питания, фастфуд в частности, влияет инфляция и другие смежные затраты владельцев — например, на оплату труда персонала, аренду помещений и прочие операционные расходы, поясняют в «Чек Индексе». В Rostic's помимо инфляции и увеличения зарплат в условиях дефицита кадров указывают на рост логистических затрат и себестоимости продукции. Там добавили, что стараются держать цены ниже уровня инфляции.

«В последние полгода поставщики повышают цены чуть ли не каждые два месяца. Плюс растет стоимость других услуг, что, естественно, приводит к росту цен и среднего чека», — соглашается руководитель проекта сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. Доходность бизнеса, несмотря на рост среднего чека, падает, сетует собеседник РБК: повышение цен не перекрывает инфляционный рост продуктов и услуг.

Дефицит кадров на ресторанном рынке, по оценкам Миронова, составляет сейчас «не менее 25%». Работа в сфере общественного питания считается не самой престижной на рынке труда — в основном работники в сфере услуг предпочитают идти в курьеры или быть самозанятыми, ранее пояснял он. Кадровый голод в общепите, по словам эксперта консалтинговой компании НЭО Анны Васильевой, начался еще во время пандемии коронавируса. В 2020 году рестораны какое-то время не работали из-за всеобщей самоизоляции, часть заведений закрылась, поэтому сотрудники начали искать другую работу. Многие стали курьерами, сборщиками заказов или складскими работниками — востребованность этих специалистов тогда выросла, и зарплаты там были выше, чем в общественном питании. Ситуация усугубилась в 2023 году, когда на фоне ослабления курса рубля в России сократилось количество мигрантов, которые занимали большинство мест на рынке труда быстрого питания. Граждане России считают работу в сфере общепита «неблагодарной и тяжелой», поэтому доля иностранных сотрудников на рынке быстрого питания занимает до 75%, оценивал ранее Красулин.

Повышение зарплат ситуацию не улучшит: на рынке нулевая безработица, и рестораторы просто переманивают работников друг у друга, указывал Миронов. По его прогнозам, нехватка кадров будет и дальше, а значит, цены продолжат расти.

Сколько тратили на фастфуд до пандемии По итогам 2024 года средний чек в заведениях быстрого питания, по данным «Чек Индекса», увеличился по сравнению с 2019-м на 41% (пять лет назад он составлял 427 руб.). В Москве рост составил 36%: в 2019-м на фастфуд тратили за одну покупку в среднем 477 руб. В ресторанах и барах средний чек за пять лет вырос на 53% (в 2019 году он составлял 1178 руб.). В кафе и столовых цены с 2019 года выросли на 44%. Тогда одно посещение кафе или столовой обходилось в 513 руб.