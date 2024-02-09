Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Михаил Жуков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Умер бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — сказано в сообщении.

Когда и где пройдет прощание с Жуковым, станет известно позднее.

В 2019-м Жуков получил Премию РБК в номинации «Менеджер» «за успешное IPO на американской бирже NASDAQ, которое стало крупнейшим для российских компаний за последние годы». Кроме того, он был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России в секторе «Онлайн-платформы».

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