Умер президент HeadHunter Михаил Жуков
Умер бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — сказано в сообщении.
Когда и где пройдет прощание с Жуковым, станет известно позднее.
В 2019-м Жуков получил Премию РБК в номинации «Менеджер» «за успешное IPO на американской бирже NASDAQ, которое стало крупнейшим для российских компаний за последние годы». Кроме того, он был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России в секторе «Онлайн-платформы».
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