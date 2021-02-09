Цена Brent превысила $61 впервые более чем за год

До этого североморская нефть стоила более $61 в начале января прошлого года. Цена нефти марки WTI также выросла, превысив уровень в $58 за баррель

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent превысила $61 за баррель впервые с января прошлого года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В моменте около 5:15 мск нефть стоила $61,03. Позже цена барреля опустилась до значения $60,9.

До этого выше отметки $61 стоимость Brent поднималась 7 января 2020 года, тогда баррель стоил $61,35.

Американская нефть WTI торгуется на уровне $58,3 за баррель. До этого цена этой марки нефти поднималась выше $58 в апреле 2019 года, следует из данных биржи.