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Бизнес ,  
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Цена Brent превысила $61 впервые более чем за год

До этого североморская нефть стоила более $61 в начале января прошлого года. Цена нефти марки WTI также выросла, превысив уровень в $58 за баррель

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent превысила $61 за баррель впервые с января прошлого года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В моменте около 5:15 мск нефть стоила $61,03. Позже цена барреля опустилась до значения $60,9.

До этого выше отметки $61 стоимость Brent поднималась 7 января 2020 года, тогда баррель стоил $61,35.

Американская нефть WTI торгуется на уровне $58,3 за баррель. До этого цена этой марки нефти поднималась выше $58 в апреле 2019 года, следует из данных биржи.

Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году
Бизнес
Фото:Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Котировки уверенно растут с начала года. В начале января рост обусловило достижение соглашения странами-участницами ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в феврале и марте. Добычу смогут увеличить Россия и Казахстан — на 65 тыс. баррелей и на 10 тыс. соответственно.

Саудовская Аравия, наоборот, согласилась сократить добычу в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки.

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Минэнерго США в начале февраля опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть. В оптимистичном сценарии прогноза к 2050 году стоимость Brent вырастет до $ 173, в базовом — до $95, при «сценарии низких цен» — опустится до значения $48.

Автор
Мария Лисицына
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