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Глава «Калашникова» раскрыл основную задачу «оружия для хипстеров»

Смарт-ружье МР-155 Ultima — это гаджет-оружие, которое способно обучать стреляющего. На нем установлен процессор со счетчиком выстрелов, компасом и видеозаписью. Задача — привлечь новые поколения, заявил глава «Калашникова»
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Cинхронизирующееся с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima — это «гаджет-оружие», которое способно обучать стреляющего, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. У этого гладкоствольного ружья есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись.

«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. <...> Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — заявил Тарасов.

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«Калашников» намерен продолжить развивать эту линейку. «И это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», — пояснил глава группы компаний.

Впервые смарт-ружье 12-го калибра было представлено на форуме «Армия-2020». Изделие, имеющее футуристичный дизайн, разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. Ориентировочная цена — 100 тыс. руб.

Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России.

Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит «Ростеху», 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта, а ныне солист рок-группы Ctrlband Алан Лушников.

В состав группы компаний «Калашников» входят концерн «Калашников», Ижевский механический завод, судостроительные предприятия полного цикла «Холдинговая компания Рыбинской верфи» и «Верфи братьев Нобель», разработчик и производитель беспилотников ZALA AERO GROUP и др.

Автор
Инна Сидоркова
«Калашников» охотничье ружье хипстеры
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