В «Калашникове» заявили о замене ПМ пистолетом Лебедева
Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, это должен быть массовый пистолет — такой же, каким был в свое время ПМ.
Тарасов сообщил, что на данный момент у «Калашникова» три заказчика на пистолет Лебедева. «МВД — по компактной версии [пистолета Лебедева, ПЛК], к «Армии 2020» мы прошли госиспытания. Сейчас активно ведем общение по объему возможного заказа, опытная эксплуатация идет», — рассказал он.
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Второй заказчик — это Росгвардия. «И это уже полноразмерный вариант пистолета Лебедева [ПЛ-15], там тоже заканчиваются госиспытания. Мы надеемся, что они закончатся в I квартале этого года, и тогда будем обсуждать возможные объемы заказов», — пояснил Тарасов.
Гендиректор «Калашникова» добавил, что, показав упомянутые «уже готовые варианты», концерн предложит их основному заказчику — Минобороны. Однако комментировать интерес к объемам пока преждевременно, отметил Тарасов.