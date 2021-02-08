В «Калашникове» заявили о замене ПМ пистолетом Лебедева

Гендиректор «Калашникова» считает, что пистолет Лебедева должен быть таким же массовым, каким был пистолет пистолет Макарова. ПМ находится на вооружении более 70 лет, за это время выпущено несколько миллионов пистолетов

Пистолет Лебедева от концерна «Калашников» (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, это должен быть массовый пистолет — такой же, каким был в свое время ПМ.

Тарасов сообщил, что на данный момент у «Калашникова» три заказчика на пистолет Лебедева. «МВД — по компактной версии [пистолета Лебедева, ПЛК], к «Армии 2020» мы прошли госиспытания. Сейчас активно ведем общение по объему возможного заказа, опытная эксплуатация идет», — рассказал он.

Полный текст интервью читайте во вторник на сайте и в газете РБК

Второй заказчик — это Росгвардия. «И это уже полноразмерный вариант пистолета Лебедева [ПЛ-15], там тоже заканчиваются госиспытания. Мы надеемся, что они закончатся в I квартале этого года, и тогда будем обсуждать возможные объемы заказов», — пояснил Тарасов.

Гендиректор «Калашникова» добавил, что, показав упомянутые «уже готовые варианты», концерн предложит их основному заказчику — Минобороны. Однако комментировать интерес к объемам пока преждевременно, отметил Тарасов.