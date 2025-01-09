 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Обвинение запросило для основателя ChronoPay Врублевского 12 лет колонии

Врублевского и других фигурантов обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, они обещали вознаграждение за участие в опросах или рыночные прогнозы, но крали средства под предлогом оплаты регистрации или комиссии
Павел Врублевский
Павел Врублевский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сторона обвинения запросила для основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 млн руб. по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Для других фигурантов дела (сотрудников процессинговой компании ChronoPay Алексея Беляева и Матвея Ведяшкина, а также директора фирмы «Вангуд» Надежды Акимовой) прокурор запросил десять, восемь и семь лет колонии соответственно со штрафами от 50 тыс. до 2 млн руб.

Никто из подсудимых вины не признал.

По версии следствия, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах или успешное прогнозирование курса валют и акций, а также с приглашениями участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Сына основателя ChronoPay Врублевского объявили в розыск
Общество
Павел Врублевский

Следствие считает, что под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение фигуранты дела похищали денежные средства через «подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах».

Также они создали ООО «Вангуд» и открыли на нее счета в нескольких банках. По данным МВД, ущерб по четырем эпизодам составил 536 тыс. руб. Всего в деле 37 потерпевших (изначально было 19), передает RTVI.

Сначала дело завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК (кража организованной группой), но затем в него добавили ст.174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей).

Один из фигурантов, программист Дмитрий Сомов, заключил сделку со следствием. В ноябре 2024 года его приговорили к трем годам колонии. Его дело было выделено в отдельное производство, Сомова признали виновным по всем статьям основного дела ChronoPay, кроме неправомерного оборота средств платежей.

Врублевского задержали в марте 2022 года, с тех пор он находился под арестом. Весной 2024 года его признали банкротом, сумма задолженностей составила 77,3 млн руб. Его имущество было выставлено на продажу.

В 2013 году основатель ChronoPay был осужден на два с половиной года колонии за DDoS-атаку на конкурентную платежную систему Assist, из-за чего в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота». По версии следствия, таким образом Врублевский хотел спровоцировать разрыв контракта между «Аэрофлотом» и ООО «Ассист» об оказании услуг по продаже электронных авиабилетов, устранив таким образом конкурента своей фирмы.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Павел Врублевский обвинение мошенничество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 18:07
В Сербии заявили, что рассчитывают на стратегический диалог с СШАПолитика, 22:39
В пригородах Воронежа сбили дроныПолитика, 22:28
Фирма брата Алсу задолжала Банку Казани ₽161 млнПолитика, 22:27
Правительство утвердило план роста рождаемости и укрепления суверенитетаЭкономика, 22:21
Игравший за сборную России бразилец покинул матч суперлиги из-за расизмаСпорт, 22:16
Обвинение запросило для основателя ChronoPay Врублевского 12 лет колонииБизнес, 22:09
Как беттинг становится драйвером развития спортаОтрасли, 22:06
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для СШАБаза знаний, 22:05
Почему потенциального канцлера Австрии сравнивают с ГитлеромПолитика, 21:46
В Гренландии заявили, что с нетерпением ждут контакта с командой ТрампаПолитика, 21:40
Россия заплатила WADA более €1 млн задолженности по взносамСпорт, 21:36
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 21:27
JPMorgan оценил ущерб от пожаров в Калифорнии в $50 млрдОбщество, 21:26
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 21:22