Обвинение запросило для основателя ChronoPay Врублевского 12 лет колонии

Врублевского и других фигурантов обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, они обещали вознаграждение за участие в опросах или рыночные прогнозы, но крали средства под предлогом оплаты регистрации или комиссии

Павел Врублевский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сторона обвинения запросила для основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 млн руб. по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Для других фигурантов дела (сотрудников процессинговой компании ChronoPay Алексея Беляева и Матвея Ведяшкина, а также директора фирмы «Вангуд» Надежды Акимовой) прокурор запросил десять, восемь и семь лет колонии соответственно со штрафами от 50 тыс. до 2 млн руб.

Никто из подсудимых вины не признал.

По версии следствия, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах или успешное прогнозирование курса валют и акций, а также с приглашениями участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Следствие считает, что под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение фигуранты дела похищали денежные средства через «подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах».

Также они создали ООО «Вангуд» и открыли на нее счета в нескольких банках. По данным МВД, ущерб по четырем эпизодам составил 536 тыс. руб. Всего в деле 37 потерпевших (изначально было 19), передает RTVI.

Сначала дело завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК (кража организованной группой), но затем в него добавили ст.174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей).

Один из фигурантов, программист Дмитрий Сомов, заключил сделку со следствием. В ноябре 2024 года его приговорили к трем годам колонии. Его дело было выделено в отдельное производство, Сомова признали виновным по всем статьям основного дела ChronoPay, кроме неправомерного оборота средств платежей.

Врублевского задержали в марте 2022 года, с тех пор он находился под арестом. Весной 2024 года его признали банкротом, сумма задолженностей составила 77,3 млн руб. Его имущество было выставлено на продажу.

В 2013 году основатель ChronoPay был осужден на два с половиной года колонии за DDoS-атаку на конкурентную платежную систему Assist, из-за чего в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота». По версии следствия, таким образом Врублевский хотел спровоцировать разрыв контракта между «Аэрофлотом» и ООО «Ассист» об оказании услуг по продаже электронных авиабилетов, устранив таким образом конкурента своей фирмы.