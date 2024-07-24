Сына основателя ChronoPay Врублевского объявили в розыск

Павел Врублевский (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

МВД объявило в розыск 19-летнего Петра Врублевского, сына основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, следует из базы ведомства.

Петра Павловича Врублевского, родившегося 20 декабря 2004 года, разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Дело на него заведено по статье о вымогательстве, рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Известия» узнали, что Петр Врублевский подозревается в совершении нескольких преступлений. Первое дело — о вымогательстве. Так, в мае 2022 года по этому делу были задержаны боец MMA Асхаб Магомедов и его знакомый. Обоих обвинили в вымогательстве 600 тыс. руб. Врублевского считают соучастником этого дела, однако с января 2022 года он находился в Швейцарии, отмечает газета.

Еще одно дело — умышленное уничтожение чужого имущества. По данным суда, в январе и октябре 2023 года 20-летний уроженец Ставропольского края поджог автомобили Audi RS Q8 и Mersedes-Benz GLE, которые принадлежали жительнице поселка Потапово в Новой Москве. Преступника позже задержали. Он рассказал, что заказ на поджог получил от Врублевского, который в июне 2024 года был заочно арестован по этому делу и объявлен в международный розыск.

В том же месяце 20-летний владелец спортивной BMW M4 обвинил Врублевского в поджоге его машины, пишут «Известия». Полицейские задержали исполнителя — 16-летнего уроженца Луганской области. Позже потерпевший по делу также пожаловался в полицию на вымогательство, в котором тоже подозревает Врублевского.

Связавшийся с «Известиями» представитель Петра Врублевского заявил, что все предъявленные ему обвинения не имеют под собой серьезных доказательств. По его словам, на момент перечисленных событий молодой человек находился за границей.