Акции азиатских производителей алкоголя упали из-за предупреждения о раке

На азиатских фондовых биржах упала стоимость акций местных производителей алкогольных напитков, передает Bloomberg.

Акции японского производителя Саппоро на торгах в Японии потеряли в стоимости 5,1% — рекорд за пять месяцев, акции китайского Wuliangye Yibin снизились на 3,7%, Budweiser APAC на торгах в Гонконге — 2,6%, Treasury Wine Estates в Австралии — на 2,7%.

Bloomberg связывает происходящее со словами главного хирурга США Вивека Мурти, призвавшего размещать на этикетках алкогольных напитков предупреждения о вреде здоровью.

«Рынок примет подход »сначала стреляй, а потом задавай вопросы» в отношении потенциального риска появления предупреждающих надписей на алкогольных напитках и риска развития рака в США», — заявил аналитик Jefferies Financial Group Эдвард Манди.

Многие считают, что маркетинговые правила для алкогольных брендов станут жестче и пройдут тот же путь, что и табак 30 лет назад, рассказал Амир Анварадзе, стратег по акциям из Asymmetric Advisors. Он добавил, что падение акций может быть кратковременным, поскольку вступление новых законов в силу может занять годы.

По данным исследователей, в США ежегодно регистрируется около 100 тыс. случаев заболевания раком и около 20 тыс. смертей от рака, связанных с употреблением алкоголя. После табака и ожирения, алкоголь является третьей распространенности причиной заболевания раком в США. Более половины американцев не знают о повышенном риске появления рака в связи с употреблением алкоголя.