 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Акции азиатских производителей алкоголя упали из-за предупреждения о раке

На азиатских фондовых биржах упала стоимость акций местных производителей алкогольных напитков, передает Bloomberg.

Акции японского производителя Саппоро на торгах в Японии потеряли в стоимости 5,1% — рекорд за пять месяцев, акции китайского Wuliangye Yibin снизились на 3,7%, Budweiser APAC на торгах в Гонконге — 2,6%, Treasury Wine Estates в Австралии — на 2,7%.

Bloomberg связывает происходящее со словами главного хирурга США Вивека Мурти, призвавшего размещать на этикетках алкогольных напитков предупреждения о вреде здоровью.

В США призвали клеить на алкоголь этикетки о риске развития рака
Общество

«Рынок примет подход »сначала стреляй, а потом задавай вопросы» в отношении потенциального риска появления предупреждающих надписей на алкогольных напитках и риска развития рака в США», — заявил аналитик Jefferies Financial Group Эдвард Манди.

Многие считают, что маркетинговые правила для алкогольных брендов станут жестче и пройдут тот же путь, что и табак 30 лет назад, рассказал Амир Анварадзе, стратег по акциям из Asymmetric Advisors. Он добавил, что падение акций может быть кратковременным, поскольку вступление новых законов в силу может занять годы.

По данным исследователей, в США ежегодно регистрируется около 100 тыс. случаев заболевания раком и около 20 тыс. смертей от рака, связанных с употреблением алкоголя. После табака и ожирения, алкоголь является третьей распространенности причиной заболевания раком в США. Более половины американцев не знают о повышенном риске появления рака в связи с употреблением алкоголя.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
алкоголь Акции рак онкологическое заболевание
Материалы по теме
Акции главного производителя пива Турции обрушились после решения Путина
Бизнес
В США призвали клеить на алкоголь этикетки о риске развития рака
Общество
Правительство рассмотрит возможность запретить скидки на алкоголь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Акции азиатских производителей алкоголя упали из-за предупреждения о ракеБизнес, 08:55
«Бруталист» и «Эмилия Перес» стали лучшими фильмами на «Золотом глобусе»Life, 08:45
Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьиОбщество, 08:00 
Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников за ночьПолитика, 07:38
В Эстонии не заметили нарушений воздушного пространства дронами ВСУПолитика, 07:37
США смягчат санкции против СирииПолитика, 07:18
Как песни из России снизили долю в топ-10 в бывшем СССР. ИнфографикаТехнологии и медиа, 07:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
КНДР запустила ракетуПолитика, 06:36
Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщинПолитика, 06:14
NBC узнал о двух прощальных речах БайденаПолитика, 06:04
Globe and Mail узнала о грядущей отставке премьера КанадыПолитика, 05:49
Папа римский раскритиковал монахинь за «уксусные лица»Общество, 05:21
Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус»Общество, 05:05
Зеленский заявил о готовности 25 января обсудить завершение конфликтаПолитика, 04:33