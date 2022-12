В The New York Times объявили первую за 40 лет круглосуточную забастовку

Журналисты The New York Times объявили первую за 40 лет круглосуточную забастовку

Сотрудников NYT не устроило предложение руководства поднять зарплату сразу на 5,5% и на 3% ежегодно в течение двух следующих лет. Они требуют 10% одномоментно и права работать удаленно. Есть разногласия по пенсиям и медстраховкам

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Сотни журналистов и других сотрудников газеты The New York Times начали в четверг, 8 декабря, первую за последние 40 лет 24-часовую забастовку, сообщает Associated Press.

Забастовщики протестуют против длительного отсутствия нового соглашения между профсоюзом NewsGuild of New York и газетой по поводу повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Предыдущий договор истек еще в марте 2021 года, и с тех пор стороны не могут согласовать новый контракт. Профсоюз считает, что руководство газеты намеренно тянет время и не заключает «справедливый контракт».

Профсоюз объявил, что с полудня 8 декабря работу прекратят 1100 сотрудников.

На момент подготовки этого материала новости на сайте газеты — nytimes.com — обновлялись своевременно.

Заместитель главного редактора Клифф Леви ранее рассказал, что компания предложила повысить заработную плату сотрудникам газеты на 5,5% после заключения контракта с последующим повышением на 3% в 2023 и 2024 годах. Это больше, чем предусматривалось предыдущим соглашением — ежегодно плюс 2,2% к зарплате.

Сторонам удалось договориться, отмечает агентство, по пенсионному плану, кроме того, газета согласилась расширить льготы по лечению бесплодия. Но, по мнению профсоюза, этого недостаточно. Он добивается повышения зарплат на 10% сразу же после заключения нового соглашения, что должно компенсировать отсутствие индексации в последние два года.

Кроме того, профсоюз хочет, чтобы контракт гарантировал сотрудникам возможность работать удаленно некоторое время, если это позволяют их должности. Компания же хочет иметь право вызывать работников в офис на полный рабочий день: NYT потребовала, чтобы ее сотрудники находились в офисе три дня в неделю.

В последний раз более одного дня сотрудники газеты бастовали в 1981 году, уточняет агентство.

В ноябре 2015 года журналисты и сотрудники британской газеты Financial Times проголосовали за проведение забастовки из-за перерасчета пенсий, которое предложил новый владелец издания, японская медиакорпорация Nikkei. Члены профсоюза журналистов жаловались тогда, что новые владельцы издания хотят потратить £4 млн, сэкономленных от перерасчета пенсий, на оплату здания, которое арендует FT у своего предыдущего владельца — компании Pearson.



Журналисты осудили Nikkei и топ-менеджеров газеты за то, что те не сдержали своего обещания сохранить условия найма, которые были при прошлом владельце. Компания Pearson договорилась о продаже FT Group, в которую входят газета Financial Times и журнал Economist, медиагруппе Nikkei, сумма сделки составила £844 млн ($1,32 млрд).

Однако позже журналисты объявили, что отложили забастовку и обратились «с последним призывом» к своим новым японским владельцам, с тем чтобы достичь соглашения по острому пенсионному спору.