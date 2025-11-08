Германий и 3D-детали: что известно о новом промкластере в Сибири

Российские промышленники определились с первыми проектами в промкластере в Ангаро-Енисейской долине: в Сибири должно появиться производство критических материалов — от германия для микроэлектроники до лития для аккумуляторов

Ангаро-Енисейская долина — это проект создания инновационного научно-технологического центра на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. Общий объем инвестиций в кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе оценивается более чем в 700 млрд руб. Для компаний-резидентов кластера будут действовать три специальных льготных режима в зависимости от масштаба и особенностей проектов.

Все участники получат налоговые льготы и административную поддержку с учетом особенностей того режима, который будет действовать на территории присутствия, анонсировал секретарь Совбеза Сергей Шойгу в ходе выездного заседания временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совбеза в Саяногорске, посвященного данному проекту, передает корреспондент РБК.

Как будет работать проект

В Красноярске работа будет построена в режиме инновационного научно-технического центра. В Минусинске правительство Красноярского края предлагает организовать режим промышленного парка. В Саяногорске будет действовать совмещенный режим: ОЭЗ промышленно-производственного типа и научно-технический центр.

Для координации дальнейшей работы утверждено создание проектного офиса и попечительского совета под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Также в совет войдут все первые лица компаний-инвесторов, сообщил Шойгу. До конца 2025 года планируется разработать технико-экономическое обоснование развития кластера, до середины 2026-го — обеспечить объекты энергомощностями, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Параллельно с этим компаниям-инициаторам необходимо подготовить проектную документацию и завершить структурирование своих проектов. На 2027-ой запланировано введение в эксплуатацию первой очереди объектов в Красноярске, а также запуск строительства объектов в Минучинске и Саяногорске.

Среди компаний-участников кластера заявлены «Ростех», «Росатом», «Русал», «Хайлэнд Голд», «Норникель», «Трансмашхолдинг», «Росхим» и «Химмед».

Какие проекты анонсировал бизнес

«Ростех» намерен вложиться в создание в России полной цепочки производства германия на базе своего предприятия АО «Германий» (металл критически важен в производстве микроэлектроники — на сегодняшний день он не производится в стране и полностью импортируется). По словам Дмитрия Леликова, замглавы компании, это возможно сделать с использованием бурых углей, в том числе Павловского месторождения (лицензией на разработку владеет СУЭК). Сейчас предприятия «Ростеха» потребляют более 10 тонн редких металлов и еще порядка 3 тонн — редкоземельных. «Мы заинтересованы в отечественной базе для того, чтобы иметь стабильность и гарантированную возможность загрузки предприятий», — пояснил Леликов.

«Росатом» рассматривает кластер как площадку для замыкания критических технологических цепочек. Замдиректора по технологическому развитию Дмитрий Иванец сообщил о планах по созданию центра по разработке технических заданий для производства катодных материалов и электролитов, необходимых для выпуска литий-ионных аккумуляторов. У компании уже строится две гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов — в Калининградской области и Новой Москве совокупной мощностью накопителей 8 ГВт, поэтому есть запрос на сопутствующие литий-содержащие материалы, отметил он. Также в дорожную карту кластера «Росатом» предложил включить работы по созданию в России производства керамических матриц для автомобильных катализаторов. Кроме того, к концу 2026 года госкорпорация планирует завершить в Красноярске пуско-наладочные работы центра аддитивных технологий для промышленных предприятий СФО.

«Русал» акцентировал внимание на развитии и загрузке существующих предприятий в регионе. Вице-президент компании Елена Безденежных рассказала о четырех направлениях работы в кластере. В части металлургии компания ведет работу с Минпромторгом по стимулированию потребления молибдена на внутреннем рынке, чтобы обеспечить стабильную загрузку действующего ферромолибденового завода в Хакасии. Аналогичная задача стоит и для производства поликремния: компании требуется гарантированный объем заказов, в частности, со стороны российской солнечной энергетики — для изготовления солнечных панелей.

Параллельно «Русал» планирует разместить ЦОД в Минусинске. «Мы для себя присмотрели площадку в Минусинске для проекта по размещению ЦОДа, она достаточно хорошо расположена, чтобы разместить и транспортные подъезды к ЦОДам и, что немаловажно, достаточно мощностей, но есть проблема с сетями», — констатировала Безденежных. В связи с длительным сроком окупаемости — не менее 8 лет — «Русал» намерен решить задачу с рефинансированием кредитной ставки для этого проекта. Четвертое направление — развитие технологического центра аддитивного производства. Компания готова нарастить выпуск алюминиевых порошков для 3D-печати с 18 тонн (по прогнозу на 2025 год) до 150 тонн в год. Разрешение на экспорт также позволило бы нарастить компетенции в этой нише, убеждены в «Русале» — запрет на экспорт алюминиевых порошков действует с марта 2025-го.

«Норникель» планирует разрабатывать в кластере прототипы промышленных деталей и узлов с использованием 3D-печати. Как сообщил вице-президент по взаимодействию с госорганами Дмитрий Пристансков, компания ежегодно закупает более 10 тыс. запчастей для основного техоборудования, из которых как минимум 6 тыс. единиц потенциально может быть изготовлено с использованием аддитивных технологий — в частности, подшипники, сборные многокомпонентные детали. Компания заинтересована в полном цикле, от порошков до печати и конечной продукции, заявил он. Также «Норникель» изучает возможность создания исследовательского экспериментального ЦОДа на основе технологии распределенных реестров для решения задач развития ИИ, цифровых финансовых активов на основе технологии распределенных реестров (блокчейн).

Еще один проект представил Сергей Устименко, глава «Эльбруссметалл Холдинг» (совместный проект «Хайлэнд Голд» и «Ростеха») — это освоение Тастыгского месторождения лития, расположенном на юге Тывы у границы с Монголией. «Эльбрусметалл» будет участвовать на всех этапах — от добычи литиевой руды на Тастыгском месторождении и ее обогащения с получением литиевого сподуменового концентрата, до его переработки на мощностях строящегося гидрометаллургического завода с получением товарных карбоната и гидроксида лития, пояснил Устименко.

Мощность проекта составит 100 тыс. тонн концентрата ежегодно, а объем выпуска готовой продукции — около 10 тыс. тонн карбоната лития. Плановый размер инвестиций, по словам представителя компании, уточняется и оценивается в диапазоне от 13 до 30 млрд рублей. Ожидается, что горнорудные работы на месторождении начнутся в конце 2028 года, а ввод в эксплуатацию гидрометаллургического завода запланирован на четвертый квартал 2030 года.