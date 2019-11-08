На комплекс Минэка претендует семья экс-губернатора Тульской области

На покупку бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний, среди которых семьи бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева и владельца ретейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина

Заявки на покупку комплекса зданий Минэкономразвития на Триумфальной площади подали шесть претендентов, все они допущены к торгам, следует из протокола торгов. Претендентами на покупку здания стали:

ООО «Взлет», которое принадлежит жене экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева Ольга и их сын Леониду.

ООО «Первый» принадлежит владельцу продуктового ретейлера «Мария-Ра» Александру Ракшину и его семье

Еще две заявки (ООО «Автотор Холдинг» и ООО «А-Инвестмент групп») связаны с холдингом «Автотор» Владимира Шербакова

ООО «МежРегионРазвитие» и ООО «17 таксомоторный парк», которые подконтрольны АО «Развитие активов» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Департаменту городского имущества Москвы).

Общая площадь комплекса зданий — 29,5 тыс кв.м. Минимальная цена продажи — 2,8 млрд руб, торги состоятся в понедельник, 11 ноября. Аукцион проводит АО «Дом.РФ», которая получила агентские права на бывшие здания Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи после их переезда в «Москва-Сити».

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