Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Плавучее регазификационное судно «Маршал Василевский» «Газпрома», которое должно снабжать газом Калининградскую область, следует в порт Роттердама. «Газпром» мог использовать его для поставок СПГ или сдать в аренду

Регазификационное судно «Маршал Василевский» (Фото: flot.gazprom.ru)

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама. Информация об этом следует из базы данных Marine Traffic.

В феврале 2019 года в Калининграде в присутствии президента Владимира Путина был запущен морской терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. В конце прошлого года в Калининград прибыл «Маршал Василевский», построенный в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries. Загрузка СПГ была произведена в порту Сингапура, куда судно зашло по пути из Южной Кореи. В декабре оно прибыло к терминалу в Калининграде. Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Перемещения «Маршала Василевского» источники РБК в компаниях, торгующих газом и близкие к «Газпрому», объясняют «ходовыми испытаниями» либо сдачей судна в аренду для снижения убытков от простоя. Один из собеседников РБК предположил, что судно могли отправить с СПГ как танкер.

Эксперт энергетического агентства ICIS Energy Дэниел Стемлер утверждает, что плавучую установку арендовал партнер «Газпрома» — австрийская OMV, которая на Петербургском экономическом форуме подписала контракт на закупку у российской компании 1 млн т СПГ. Глава OMV Райнер Зеле в интервью РБК 11 июля говорил, что не только трубопроводный газ из России очень конкурентоспособный [по цене], но также и СПГ. «И что именно меня очень впечатлило — это гарантированные и надежные поставки СПГ из России. Когда я прихожу в «Газпром» и говорю, что мне нужен 1 млн [т] СПГ, в «Газпроме» говорят: «Хорошо, ты получишь миллион тонн СПГ». А когда я прихожу к другому производителю СПГ, мне говорят: «Слушай, если спрос в Азии будет, как сейчас, то, может, получишь миллион тонн. Но вообще, может быть, получится только полмиллиона», — говорил он. У OMV есть терминал по регазификации СПГ в Роттердаме, который не заполнен.

В пятницу, 26 июля, представитель OMV отказался от комментариев. Представитель «Газпрома» также отказался комментировать перемещения судна. В Hyundai Heavy Industries не ответили на запрос РБК.