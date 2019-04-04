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Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента за 2018 год, мы определили самые популярные у покупателей франшиз торговые марки
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

3 — Место в рейтинге в 2017 году
1
1C
722
Заключенные
контракты
89
Расторгнутые
контракты
8906
Всего
контрактов
2 i 3
Гемотест
145
Заключенные
контракты
3
Расторгнутые
контракты
529
Всего
контрактов
3 i 17
FIT SERVICE
121
Заключенные
контракты
1
Расторгнутые
контракты
170
Всего
контрактов
4
Галамарт
120
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
120
Всего
контрактов
5 i 14
Инвитро
84
Заключенные
контракты
4
Расторгнутые
контракты
662
Всего
контрактов
6 i 15
Nokian Tyres
77
Заключенные
контракты
1
Расторгнутые
контракты
77
Всего
контрактов
7 i 6
220 вольт
65
Заключенные
контракты
5
Расторгнутые
контракты
131
Всего
контрактов
8 i 5
Чебаркульская птица
51
Заключенные
контракты
6
Расторгнутые
контракты
192
Всего
контрактов
9 i 19
Фасоль
50
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
106
Всего
контрактов
10
Первый Бит
50
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
50
Всего
контрактов
Весь рейтинг на РБК Pro

Как мы считали?

Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. Второй год подряд по просьбам владельцев франшиз мы включаем в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.

Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности — Роспатенте. Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.

РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2018 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2018 года (показатель масштаба бизнеса). Эти данные обработал информационный центр РБК. Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований торговых марок, например Invitro и «Инвитро», в рейтинге отражается самое популярное наименование. Если в течение 2018 года компания перешла на новую торговую марку (например, у Sun School произошел ребрендинг), то в сумму контрактов включаются и те, что были заключены или расторгнуты с использованием старой торговой марки.

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров. Если этот показатель у двух разных торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов (см. доп. информацию в таблице).

Авторы: Ксения Мельникова, Дада Линделл
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