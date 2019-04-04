РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
Как мы считали?
Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. Второй год подряд по просьбам владельцев франшиз мы включаем в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.
Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности — Роспатенте. Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.
РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2018 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2018 года (показатель масштаба бизнеса). Эти данные обработал информационный центр РБК. Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований торговых марок, например Invitro и «Инвитро», в рейтинге отражается самое популярное наименование. Если в течение 2018 года компания перешла на новую торговую марку (например, у Sun School произошел ребрендинг), то в сумму контрактов включаются и те, что были заключены или расторгнуты с использованием старой торговой марки.
Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров. Если этот показатель у двух разных торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов (см. доп. информацию в таблице).