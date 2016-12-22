Нефтяные компании ответили на сообщения о «скрытом росте» цен на бензин

Изменения условий обслуживания клиентов не связаны с соглашением с правительством о заморозке цен на бензин, рассказали в нефтяных компаниях. Отмена скидок является «скрытым ростом» топливных розничных цен, заявляли в отрасли

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В «Газпромнефти» и «Роснефти» отреагировали на сообщения о том, что, несмотря на соглашение нефтяников с правительством продлить заморозку цен на бензин на июньском уровне до конца года, часть крупных сетей АЗС фактически повышает цены на топливо, используя топливные карты.

Ранее об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщила газета «Коммерсантъ». Для корпоративных клиентов, которым прежде полагались скидки, сети бензоколонок, согласившиеся на заморозку розничных цен, по информации издания, начали изменять финансовые условия обслуживания. В комментарии изданию глава Российского топливного союза Евгений Аркуша назвал это «скрытым ростом» цен на бензин. В частности, по данным издания, на АЗС некоторых компаний изменились условия по топливным картам и начались сокращения скидок, писало издание.

«Условия, зафиксированные с клиентами до подписания соглашения с правительством, сохраняются», — прокомментировали РБК эту информацию в «Газпромнефти». Поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в компании, по словам ее представителя, осуществляли еще с декабря 2017 года.

Согласно этому плану, как указал собеседник РБК, с 1 декабря 2018 года планируется введение платы за информационные сервисы. Однако этот сбор, как подчеркнули в «Газпромнефти», не является наценкой на стоимость топлива. «В настоящий момент информационные сервисы предоставляются корпоративным клиентам бесплатно», — добавили в пресс-службе, пояснив, что введение платы за подобные услуги — это «распространенная рыночная практика», и «Газпромнефть» последней среди крупных игроков рынка приняла решение о введении подобного сервисного сбора». «При этом у клиентов сохраняется возможность приобретения топлива привычным способом за наличный расчет или с использованием топливной карты», — заметили в компании.

В «Роснефти», в свою очередь, скидки по топливным картам для корпоративных клиентов были отменены еще полгода назад. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.​ «Сейчас мы никак не меняли условия покупки топлива по топливным картам. Никаких наценок по сравнению со стоимостью топлива на наших АЗС по ним не начислялось», — сказал он РБК.

Представитель ЛУКОЙЛа оперативно предоставить РБК комментарий по этому поводу не смог.

О мерах по стабилизации топливного рынка правительство и представители российских нефтяных компаний (среди них, в частности, были представители «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Нового потока» и Иркутской нефтяной компании) договорились 31 октября. Нефтяники тогда согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года.

Ответственность за нарушение соглашения будет солидарной. Согласно заключенной договоренности, власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт, рассказывали РБК два источника, близких к участникам совещания.