«Коммерсантъ» сообщил о скрытом росте цен на бензин через топливные карты

Сети бензоколонок, согласившиеся на заморозку розничных цен на топливо, стали ухудшать условия для корпоративных клиентов, которые используют топливные карты, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Если раньше им полагались скидки, то теперь финансовые условия изменяются.
По данным издания, первой наценки на топливные клиенты ввела «Газпром нефть», объяснив происходящее нестабильной ситуации на рынке. Формально она называется «сервисным сбором за топливную карту». По факту, как следует из письма гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг», бизнес будет платить за дизельное топливо на 5% больше, за бензин – на 1%.
Скидки уже отменили в «Роснефти», сообщил один из собеседников газеты. Другой источник указывает, что в ЛУКОЙЛе скидки остались, однако условия по топливным картам ухудшились.Сокращение или отмену скидок уже заметили грузоперевозчики и ритейлеры. Так, советник по развитию «Деловых линий» Андрей Воленко указал, что в сложившихся условиях у транспортных компаний встает вопрос либо ухода с рынка из-за низкой маржинальности, либо повышения тарифов. В последнем случае есть риск роста инфляции, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара.