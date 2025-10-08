Спортивный стриминг допустил выход на прибыль после инвестиций Блаватника

Блаватник вложил более $7 млрд в спортивный стриминговый сервис DAZN, который пока не приносил прибыли. Руководство обещает, что в 2026-м сервис впервые добьется ее, а инвестиции Блаватника ему не понадобятся уже в этом году

Леонард Блаватник (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Американо-британский бизнесмен Леонард Блаватник, выходец из СССР, в прошлом году вложил $587 млн в терпящую убытки спортивную стриминговую платформу DAZN, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчетность компании.

Общая сумма инвестиций компании Access Industries Блаватника в DAZN составила более чем $7 млрд, такую сумму он вложил менее чем за десять лет. В 2023-м бизнесмен инвестировал более чем в два раза меньше, чем в прошлом году, — $240 млн. В 2022-м было объявлено о крупнейших инвестициях на $4,3 млрд от Блаватника.

Руководство платформы отметило, что в 2025-м инвестиции Access, которая является основным владельцем стриминговой платформы, пока не потребовались и вероятно, не потребуются. По словам главы DAZN Шая Сегевы, у компании улучшается маржа, в этом году ожидается выручка как минимум в $5 млрд.

«Мы с уверенностью заявляем, что в 2026 году группа также станет прибыльной», — сказал он; это произойдет впервые.

Отчетность показала, что в 2024-м убытки DAZN сократились до $936 млн с $1,4 млрд годом ранее, выручка в прошлом году выросла на $323 млн до $3,2 млрд.

Блаватник родился 14 июня 1957 года в Одессе, позднее семья переехала в РСФСР. В 1978 году он эмигрировал в США, окончил Колумбийский университет и Гарвардскую школу бизнеса. Access Industries он основал в 1986 году. Среди активов бизнесмена в России были доли в ТНК-BP и UC Rusal — от владения около 1,2 млрд акций последней (около 8%) он отказался в 2022 году, сообщали источники Bloomberg. Состояние Блаватника Forbes оценивает в $30,6 млрд. Помимо DAZN, у его есть доли в звукозаписывающей Warner Music, химической LyondellBasell, энергетической Calpine и др.

Помимо Access, инвестором DAZN стала спортивная инвестиционная компания Surj, принадлежащая суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund, она вложила $1 млрд.

Платформа в последнее время заключила несколько выгодных сделок: например, стала эксклюзивным правообладателем на Клубный чемпионат мира FIFA в США за $1 млрд. Кроме того, она обладает правами на трансляцию матчей основных европейских футбольных лиг: итальянской «Серии А», испанской «Ла Лиги», немецкой «Бундеслиги» и французской «Лиги 1», и т. д.