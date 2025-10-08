FT узнала о «пристальном внимании» к NIQ из-за работы в новых регионах
Американская компания NIQ, один из крупнейших в мире аналитиков потребительских данных, оказалась под пристальным вниманием из-за работы своего российского подразделения в новых регионах — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет Financial Times (FT).
Российская структура NIQ в последние месяцы публично освещала рост продаж и рейтинг брендов в этих регионах. В частности, NIQ составил рейтинг брендов из Крыма, отметив, что продажи товаров повседневного спроса выросли почти на 40% за год и растут «ускоренными темпами».
Такие действия компании вызвали вопросы о соблюдении международных санкций и допустимости такого бизнеса с точки зрения законодательства США, пишет FT.
В самой NIQ настаивают, что российское подразделение ведет независимый бизнес, не связанный с материнской компанией, а результаты не консолидируются в общих финансовых отчетах. «Действия, предпринятые российским юридическим лицом, не являются действиями NIQ», — сообщили в компании.
Правительство США запретило американцам вести бизнес или инвестировать в новые регионы России. Россия считает санкции незаконными.
