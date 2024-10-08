Появился проект приказа о минимуме продажи газа на бирже

ФАС опубликовала проект приказа об установлении норматива обязательных продаж газа на бирже: 10% для «Газпрома», 2% для независимых компаний. Необходимость меры объяснили борьбой со случаями, связанными с монопольно высокой ценой

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России подготовили проект приказа об утверждении минимума продаваемого на бирже газа. Документ размещен на портале нормативных проектов.

Предполагается, что для «Газпрома» будет установлена минимальная величина реализации природного газа (при достижении которой цена будет признаваться рыночной) в размере 10%. Для иных компаний, «занимающих доминирующее положение», предлагается установить норматив на уровне 2%.

«Потребители природного газа, приобретая его на бирже, получают ряд преимуществ, главное из которых — возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен. Принятие приказа позволит использовать биржевые котировки в качестве отечественных индикаторов рыночных цен на газ, а также будет способствовать недопущению случаев установления монопольно высокой цены товара», — пояснили РБК в пресс-службе ФАС.

В настоящее время нормативы по продаже газа на бирже отсутствуют, но действует условие паритета объемов продаж «Газпромом» и независимыми производителями, которое, как отмечает «Интерфакс», систематически не соблюдается. ФАС предлагала установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» и независимых производителей еще два года назад. Тогда служба также объясняла необходимость меры борьбой со случаями, связанными с монопольно высокими ценами на газ.

В июне «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления писал, что продавать невыбранный объем газа на бирже смогут самые крупные потребители газа с годовой выборкой свыше 100 млн куб. м. (за исключением генерирующих компаний) при заключении контракта «бери или плати». Документ предполагает, что «Газпром», как балансирующая организация, получит право обратного выкупа данных объемов за 90% от контрактной цены, если в течение месяца не найдется покупатель на эти объемы. После этого компания сможет продать газ на рынке по нерегулируемой цене.