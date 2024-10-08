Глава Cox нашел две причины подорожания воды и решил на этом заработать

Производитель опреснительных установок предрек рост спроса на воду из-за ситуации на Ближнем Востоке и увеличения потребности населения планеты в воде на фоне роста численности жителей

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Начо Морено, глава испанской компании Cox, работающей в области водоснабжения и энергетики, заявил о росте спроса на воду ввиду конфликтов на Ближнем Востоке и роста населения мира, пишет Financial Times (FT).

«Рынок водоснабжения растет двузначными годовыми темпами, то есть где-то между 10% и 15%, это означает, что через четыре-пять лет он удвоится», — предрекает Морено. По его словам, компания будет расти «за счет воды».

На Ближнем Востоке, отметил Морено, есть все для получения чистой энергии — солнце, ветер, деньги для инвестиций, «но им не хватает воды». Он привел в пример Саудовскую Аравию — если там выйдут из строя опреснительные установки, вода в стране закончится за несколько часов. Решить эту проблему Cox предлагает с помощью своей разработки — плавающих опреснительных установок, которые можно перемещать в нужное место.

Бизнесмен добавил, что разрыв между доступностью воды и спросом на нее будет расти на 40% каждый год. В частности, это будет происходить из-за увеличения числа дата-центров, которым нужны большие объемы воды для охлаждения серверов, повышения температуры на Земле и роста численности человечества.

Cox производит опреснительные установки (например, их установки действуют в Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ, Гане), солнечные электростанции (в Чили, ЮАР), биоэнергетические заводы (в Бразилии) и др.

Такие заявления были сделаны на фоне планируемого IPO компании на €300 млн. Она нацелена на рыночную капитализацию более €1 млрд, рассказали источники FT.

Этой весной Еврокомиссия предупредила, что нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза. В документе на этот счет говорилось, что дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни, ввиду чего может усилиться конкуренция стран-членов и соответственно появится риск потенциальных конфликтов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория» Финансового университета при правительстве Петр Арефьев в разговоре с РБК допустил, что в ситуации дефицита воды Россия может превратиться в ее экспортера в Европу и Азию благодаря значительным запасам пресной воды, но с учетом негативного опыта продажи энергоресурсов европейским странам на этом пути есть значительные риски.