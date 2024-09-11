 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Киеве допустили нехватку питьевой воды из-за загрязнения реки Десна

В Киеве может возникнуть недостаток питьевой воды из-за загрязнения реки Десны, заявил заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк в эфире телеканала «Эспрессо».

«Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — сказал он.

В Ессентуках почти 20 санаториев остались без воды
Общество
Фото:Виктор Погонцев / Global Look Press

Костюк добавил, что органическое загрязнение продолжается — на данный момент загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Ранее прогнозировалось, что она достигнет Киева 10 сентября.

«Смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов», — добавил Костюк.

В случае если действующие технологии не помогут очистить воду, от источника водоснабжения придется отказаться и перейти на другие, сказал Костюк, уточнив, что говорит о Днепровской станции и артезианских источниках. Однако эта не сможет полностью обеспечить водой весь Киев, предупредил он.

Загрязнение реки произошло после массового мора рыб в реке Сейм, в Десне и в Донецкой области в конце августа. Телеканал ТСН писал, что исследование образцов, отобранных из Десны от устья реки Сейм до Чернигова, показало повышенное содержание азота, железа и марганца. Кроме того, специалисты выявили в воде дефицит кислорода.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Киев загрязнение воды питьевая вода
Материалы по теме
Прокуратура Камчатки проверит информацию о загрязнении бухты
Общество
Кабмин выделил 500 млн руб. на очистку питьевой воды в Ленобласти
Общество
Прокуратура проверит данные о завышении цен на питьевую воду в Орске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над ТрампомПолитика, 05:09
Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-ПетербургОбщество, 04:57
Опрос показал веру американцев в победу Харрис на дебатах с ТрампамПолитика, 04:52
Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» КитаюПолитика, 04:43
Трамп назвал Харрис марксисткойПолитика, 04:40
В Киеве допустили нехватку питьевой воды из-за загрязнения реки ДеснаОбщество, 04:32
В убийстве замначальника танкового училища в Казани заподозрили таксистаОбщество, 03:57
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Дебаты Трампа и Харрис. Прямая трансляцияПолитика, 03:41
Жители Газы рассказали, что выгоняют ХАМАС из убежищ из-за страха ударовПолитика, 03:30
Письмо Эйнштейна о ядерной программе нацистов продали почти за $4 млнОбщество, 03:12
Shafaq сообщил о взрыве в логистическом центре посольства США в ИракеПолитика, 03:04
Маск рассказал, что мешает отправке людей на МарсТехнологии и медиа, 03:00
Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»Общество, 02:38
Мадуро после ареста своего самолета назвал президента Доминиканы «вором»Политика, 02:34