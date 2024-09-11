В Киеве допустили нехватку питьевой воды из-за загрязнения реки Десна

В Киеве может возникнуть недостаток питьевой воды из-за загрязнения реки Десны, заявил заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк в эфире телеканала «Эспрессо».

«Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — сказал он.

Костюк добавил, что органическое загрязнение продолжается — на данный момент загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Ранее прогнозировалось, что она достигнет Киева 10 сентября.

«Смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов», — добавил Костюк.

В случае если действующие технологии не помогут очистить воду, от источника водоснабжения придется отказаться и перейти на другие, сказал Костюк, уточнив, что говорит о Днепровской станции и артезианских источниках. Однако эта не сможет полностью обеспечить водой весь Киев, предупредил он.

Загрязнение реки произошло после массового мора рыб в реке Сейм, в Десне и в Донецкой области в конце августа. Телеканал ТСН писал, что исследование образцов, отобранных из Десны от устья реки Сейм до Чернигова, показало повышенное содержание азота, железа и марганца. Кроме того, специалисты выявили в воде дефицит кислорода.