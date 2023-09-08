В столовой финского парламента перестали продавать Pepsi из-за Украины

Рестораны финского парламента отказались от продаж продукции PepsiCo из-за внесения компании в список «спонсоров войны» Украиной. Этого потребовал один из депутатов. Pepsi на прилавках заменили Coca-Cola

Открытие первого ресторана Rostic's на месте флагманского заведения KFC в Москве в апреле (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В столовой парламента Финляндии перестали продавать продукцию PepsiCo, в частности Pepsi, Mountain Dew и 7Up из-за внесения компании в список «спонсоров войны» Украиной, поскольку она продолжила работу в России, сообщает Helsingin Sanomat.

Продукцию PepsiCo отозвали после требования об этом депутата от центристской партии Туомаса Кеттунена.

«Мы всегда стараемся внимательно прислушиваться к тому, что происходит в окружающем мире. <...> Все, что потребовалось, это достать Pepsi из шкафа и поставить на ее место Coca-Cola. Мы реагируем незамедлительно, как только замечаем ситуацию», — сказала глава ресторанов парламента Анника Глэйд.

По ее словам, продукция PepsiCo не будет поступать в продажу до тех пор, пока ситуация не изменится. Глэйд напомнила, что продукция также попавшей в список Mars долгое время не была доступна в ресторанах парламента.

Yle добавляет, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), которое составляет список «спонсоров войны», также обвинило в поддержке действий России финского производителя безалкогольных напитков и пива Hartwall из-за связей с PepsiCo. Hartwall входит в датский концерн Royal Unibrew.

Украина внесла PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны» 1 сентября, заявив, что компании продолжили работу в России и уплату налогов, несмотря на заявления о сокращении бизнеса.

В марте 2022 года PepsiCo объявила, что приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание. PepsiCo принадлежат такие бренды, как «Агуша», «Чудо», «Славяночка», Lay's, Chester's и др.

«Коммерсантъ» узнал, что PepsiCo изучает возможность создания специальных напитков для России, которые могут заменить ушедшие бренды. «Известия» писали, что новая линия напитков будет производиться под брендом «Русский дар».

После начала спецоперации на Украине Mars, в свою очередь, решила приостановить импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также новые инвестиции. При этом в компании уточнили, что производство будет сокращено, но выпуск продукции, в том числе для домашних животных, продолжится.

В июле 2023 года Mars сменила руководителя своего бизнеса в России. Президентом российского подразделения американской компании Mars стал Михаил Базанов. Ранее этот пост занимал Махер Батруни — он перешел на новую должность внутри компании.

В списке Киева также значатся французский ретейлер Auchan, британская Unilever (бренды Domestos, Lipton, Axe, Dove), производитель кондитерских изделий Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская группа Raiffeisen Bank International, Xiaomi, Geely, Bacardi, Alibaba и другие зарубежные компании.

В июне Владимир Путин заявил, что представители российского бизнеса обращаются с просьбой не пускать обратно иностранные компании, которые ушли из страны после начала боевых действий на Украине. Однако, по его словам, если ушедшие иностранные компании захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы. «Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», — подчеркнул президент.