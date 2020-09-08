Вице-премьер Борисов выступил против ограничений на экспорт лома

Россия уже вводила ограничения на экспорт лома — с 1 сентября до 31 декабря 2019 года действовала квота на вывоз отходов и лома черных металлов в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн т. Но, согласно данным ассоциации переработчиков лома «Руслом», из-за невыбранных квот Россия потеряла минимум 6,8 млрд руб. валютной выручки и 340 млн руб. таможенных платежей.

Исходя из данных «Руслома», экспорт лома по итогам 2019 года упал на 21,9%, до 3,2 млн т. Падение сбора лома внутри страны составило примерно 1 млн т. По версии ФРТП, действие квоты позволило снизить цены на лом на 20–30%, до 13–15 тыс. руб. за тонну.

Но не все металлурги идею с ограничением поддержали. Крупные комбинаты, такие как НЛМК Владимира Лисина и «Металлоинвест» Алишера Усманова, выступили против квотирования, сообщил РБК директор ассоциации производителей лома «Руслом» Виктор Ковшевный. «Они опасались падения ломосбора и ввода ответных антидемпинговых мер на рынках сбыта российского металлопроката», — пояснил он. НЛМК последовательно выступает против нерыночных ограничений, сказал РБК его представитель. РБК направил запрос в «Металлоинвест».

Но на Урале уже в начале сентября достигнут исторический рекорд цен на лом из-за его дефицита (19–19,5 тыс. руб. за тонну с доставкой до завода), предупредил глава ФРТП Игорь Малышев. Причины скачка — пандемия и запрет импорта из Казахстана. «Подавляющее большинство металлургических заводов на совещаниях летом в Минпромторге подтвердили ухудшение обеспечения ломом и необходимость ограничений экспорта. Россия — единственная из пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая не имеет существенных ограничительных мер экспорта», — заявил он. По его словам, пятипроцентная экспортная пошлина, действующая сейчас, не работает, поскольку многие экспортеры лома ее обходят, занижая таможенную стоимость и не доплачивая в бюджет.

По данным «Коммерсанта», введение квот на экспорт лома поддерживают «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова и Абинский электрометаллургический завод, где наблюдают острый дефицит лома на региональных рынках. Представитель ММК подтвердил РБК, что поддерживает введение квот на экспорт металлолома из-за сложившегося дефицита на внутреннем рынке. Источник в одной из металлургических компаний уточнил, что в сентябре нехватка лома в России составит 400 тыс. т. Представитель «Северстали» отказался от комментариев, РБК направил запрос на Абинский электрометаллургический завод.