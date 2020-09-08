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В РСПП предложили выдвигать бизнесменов в советы директоров госкомпаний

Глава РСПП Александр Шохин предложил правительству выдвигать бизнесменов в советы директоров крупнейших компаний с госучастием. Госкомпании по-разному отнеслись к этой идее
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Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову выдвигать в советы директоров крупнейших компаний с госучастием бизнесменов из состава правления союза. Инициатива обсуждалась на встрече членов РСПП с Белоусовым 3 сентября, рассказали РБК два источника, близких к ее участникам. По словам собеседников РБК, первый вице-премьер пообещал рассмотреть это предложение и поручить Минфину его проработку.

Представитель РСПП подтвердил РБК, что на встрече обсуждалось это предложение. Представитель первого вице-премьера отказался от комментариев.

РБК направил запрос в Минфин.

Зачем выдвигать бизнесменов в советы госкомпаний

С идеей привлекать бизнесменов из бюро правления РСПП, членов правления союза председателей комитетов и комиссий в советы директоров (наблюдательные советы) госкомпаний выступал владелец группы ЕСН и глава комитета по ведению Национального реестра независимых директоров при РСПП Григорий Березкин. Об этом говорится в протоколе заочного заседания бюро РСПП от 30 июля (есть в распоряжении РБК). За инициативу тогда голосовали 23 члена бюро, против двое — глава РЖД Олег Белозеров и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Один — акционер «Норникеля» Владимир Потанин — воздержался.

Речь идет о крупнейших госкомпаниях из специального перечня, утвержденного распоряжением правительства № 91-р от 23 января 2003 года, в который входят 50 акционерных обществ, включая «Роснефтегаз», «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», АЛРОСА и РЖД. Еще 30 июля бюро РСПП приняло решение направить эту инициативу в правительство, следует из письма Шохина членам правления (документ был направлен 10 августа, его содержание подтвердил представитель союза).

Шохин попросил членов бюро правления и председателей комитетов и комиссий при РСПП до 1 сентября представить информацию о том, в советы директоров каких компаний целесообразно предложить кандидатуру бизнесмена с учетом «курируемого в РСПП направления, опыта профессиональной и предпринимательской деятельности, а также исключения возможного конфликта интересов» на 2021/22 корпоративный год. Глава РСПП рекомендовал членам союза, заинтересованным в выдвижении своих кандидатур, оформить членство в национальном реестре независимых директоров, созданном в 2006 году. Состав этого реестра формируется «из числа профессионалов, имеющих высокую деловую репутацию и опыт работы в органах управления ведущих компаний России», говорится на сайте организации. Сейчас в него входит 175 человек. Сбор предложений продлен и будет завершен до конца недели, уточнил представитель РСПП.

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При этом, как отмечает Шохин в письме, до рассмотрения правительством конкретных кандидатур их предварительное обсуждение проводится на заседаниях отборочных комиссий при Росимуществе. В агентстве, в свою очередь, РБК сообщили, что «привлечение профессиональных управленцев, не являющихся госслужащими», ведется на постоянной основе. Формирование советов директоров осуществляется в соответствии с установленными Минэкономразвития критериями: по наличию образования, компетенций, профессиональных навыков и опыта работы. «Также одним из важных моментов для отбора и выдвижения кандидатов является необходимость исключения в их деятельности конфликта интересов при избрании в советы директоров», — добавляет представитель агентства, отмечая, что «Росимущество позитивно относится к инициативе РСПП».

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Бизнесмены в советах директоров госкомпаний

Бизнесмены уже участвуют в управлении госкомпаний из специального перечня. Например, членами наблюдательного совета АЛРОСА являются предправления «Сибура» Дмитрий Конов (независимый директор) и Владимир Рашевский, совладелец СУЭКа и глава «Еврохима». Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев входит в советы директоров «РусГидро» и ФСК «ЕЭС» в качестве независимого директора. Григорий Березкин ранее более десяти лет — с 2010 по 2020 год — входил в совет директоров РЖД, в новый состав совета он не вошел.

Как госкомпании относятся к идее

Госкомпании, чьи руководители входят в бюро правления союза, по-разному отнеслись к идее выдвижения бизнесменов в их советы директоров.

  • Против выступил член бюро правления Олег Белозеров, следует из его отзыва на инициативу, направленного Шохину. Он указал, что включение в советы директоров госкомпаний бизнесменов может привести к возникновению конфликта интересов. Например, если эти бизнесмены владеют частными компаниями, которые являются контрагентами или партнерами госкомпании, в совет директоров которой они номинируются. Несмотря на то что Шохин указал на необходимость учитывать возможный конфликт интересов при выдвижении кандидатуры в своем обращении к членам РСПП, Белозеров указал на этот риск на встрече с Белоусовым, рассказали РБК два источника. Представитель РЖД отказался от комментариев.

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  • Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уверен, что есть и очевидные плюсы, когда члены РСПП входят в совет директоров госкомпаний. «Представляется, что при выдвижении кандидатов акционеры руководствуются в первую очередь интересами компании, учитывая опыт и экспертизу каждого номинанта. Уверен в квалификации и широкой экспертизе членов бюро правления РСПП, которые могут быть полезны компаниям самых разных отраслей», — считает Осеевский, подчеркивая, что выдвижение кандидатов в совет директоров — это исключительное право акционеров компании.
  • Представитель «Почты России» Софья Ваняткина отметила, что по сути речь идет о практике включения в советы независимых директоров: «У нас она уже существует, мы ее приветствуем. В случае с бюро РСПП мы понимаем также, что люди там доказали свою предпринимательскую эффективность, а значит, подходят на места независимых директоров в составах советов».

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов в целом согласен, что в случае включения членов правления РСПП в советы директоров госкомпаний возможны риски конфликта интересов при наличии в их советах директоров бизнесменов, владеющих потребителями услуг энергоснабжения или грузоперевозок. Риск конфликта интересов есть, но, с другой стороны, существует понятие сделки с заинтересованностью, когда в случае риска конфликта интересов член совета директоров не участвует в голосовании, замечает эксперт.

В случае включения членов правления РСПП в советы директоров госкомпаний есть риск их постоянной занятости и отсутствия реальной возможности погружаться в детали, замечает представитель Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ), ссылаясь на опыт работы с несколькими компаниями. К тому же они зачастую не готовы принципиально противостоять мнению менеджмента или представителей основного акционера (государства) в случае необходимости, добавляет он.

С учетом этого, как правило, крупные бизнесмены не могут быть независимыми директорами, в которых нуждаются госкомпании, но в то же время они могут «дать дельный совет» менеджменту, сказал представитель АПИ. «Если выбирать между неисполнительным директором — представителем основного акционера (например, чиновником), то лучше крупный бизнесмен, при условии исключения конфликта интересов», — резюмировал он.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова
Теги: РСПП, Александр Шохин, Олег Белозеров, Григорий Березкин
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