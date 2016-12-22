Генкоструктор «Автоматики» показал Мантурову «Таран»

Речь идет об оружии против дронов. Производитель объяснил, что данные комплексы можно использовать в гражданской сфере

Денис Мантуров (в центре) на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Главе Минпромторга Денису Мантурову показали российский комплекс «Таран», предназначенный для защиты объектов критической инфраструктуры, разработанный концерном «Автоматика» (входит в группу «Ростех»). Это произошло во время обхода министром павильонов на форуме-выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике. Продемонстрировал Мантурову данный комплекс главный конструктор концерна Сергей Букашкин, сообщает корреспондент РБК.

«Таран» — это собственная разработка концерна «Автоматика». Применение данного комплекса возможно в гражданской сфере — для защиты объектов критической инфраструктуры, например нефтегазовой промышленности, также мест массового скопления людей — тех же стадионов — от незаконного проникновения дронов на территорию, в том числе на частную собственность», — рассказал в беседе с РБК начальник отдела разработки испытаний департамента по созданию спецсредств и программно-аппаратных комплексов противодействия робототехническим комплексам и БПЛА концерна «Автоматика» Владимир Щитов.

Он добавил, что данным комплексом уже заинтересовалась служба безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний. «Такой комплекс стоит порядка 1,5 млн руб.», — уточнил Щитов. По его словам, разработка комплекса находится на стадии ОКР [опытно-конструкторские разработки]. «Предполагается, что испытания пройдут в октябре этого года», — добавил он.

В апреле концерн «Автоматика» рассказал, что разработал для армии и других силовых структур три новых вида оружия против беспилотников — «Пищаль», «Таран» и «Сапсан». В компании тогда пояснили, что «Таран» является стационарным комплексом. Он имеет радиус постановки помех и сопровождения дронов над объектами в радиусе 900 м. При этом, как заверили в компании, внутри создаваемого «купола» помех работает связь, включая мобильную.

«Пищаль» представляет собой электромагнитное переносное «ружье» для борьбы с одиночными дронами. Мобильный комплекс «Сапсан» — самый мощный из этой серии. Он обнаруживает беспилотник в инфракрасном, видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на расстоянии более 100 км и излучает в их сторону направленный поток радиопомех. В случае​ если дрон признается опасным, «Сапсан» передает целеуказание средствам ПВО.

