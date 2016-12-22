Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,45 60,30 EUR Нал. 76,06 74,79 USD Бирж. 61,07 +0,22 EUR Бирж. 75,50 +0,22 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8180,30 +88,60 MOEX 2244,63 +0,14% RTS 1158,33 +0,33% Brent 74,27 +0,65% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7337,35 +0,27%
Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами
Лента новостей
Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея 11:41, Фотогалерея  Private banking: чего ждут от Сбербанка состоятельные клиенты 11:40, Партнерский материал Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами 11:39, Технологии и медиа Президент Киргизии отправил правительство в отставку 11:33, Политика 10 книг, которые помогут понять мам и свой опыт материнства 11:27, Спецпроект РБК PINK Запущенный с Байконура военный спутник выведен на орбиту 11:22, Общество Доходы губернатора Московской области за год упали почти в два раза 11:21, Политика Отдых на глубине: как выглядит первая в мире подводная резиденция 11:20, Недвижимость  СМИ узнали о переговорах по трансферу игрока сборной России в «Наполи» 11:16, Спорт Рэнкинг стран по уровню цифровизации госуправления в 2017 году 11:09, Партнерский материал Минобороны Украины объяснило причину отставки замкомандующего ВМС страны 11:00, Политика P&G купила подразделение немецкой фармкомпании Merck за €3,4 млрд 10:55, Экономика Saxo Bank: рынок криптовалют восстановится во втором квартале 2018 года 10:48, Крипто Forbes включил совладельца «Зимней вишни» в список богатейших россиян 10:35, Бизнес Bloomberg узнал о планах Rusal активизироваться в Китае после санкций США 10:33, Бизнес В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков 10:28, Общество Акции UС Rusal подорожали на 21% на Гонконгской бирже 10:19, Бизнес Глава ЕКА заявил о намерении работать с Россией после «дела Скрипаля» 10:05, Политика Частный космос: анонс нового номера журнала РБК 10:02, Бизнес Неспортивная цель: как чемпионат мира по футболу может повлиять на страну 10:01, Мнение Полиция задержала 20 участников протестной акции в Ереване 09:55, Политика Moody’s рассказало о защите российской экономики от санкций 09:49, Экономика Парламент Киргизии выразил недоверие правительству 09:37, Политика 10 баллов впервые с 2014-го: что случилось с движением транспорта в Москве 09:30, Авто Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram 09:13, Технологии и медиа Власти Приморья отчитались о ликвидации всех лесных пожаров 09:07, Общество В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров 09:03, Бизнес Партнеры Аркадия Ротенберга наняли лоббистов в США 09:00, Бизнес
Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами
Технологии и медиа, 11:39
0
Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами

Концерн «Автоматика», входящий в группу компаний «Ростех» разработал для армии и других силовых структур три новых вида оружия против дронов — «Пищаль», «Таран» и «Сапсан», рассказали в компании. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самым мощным из них является мобильный «Сапсан», который обнаруживает беспилотный в инфракрасном, видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на расстоянии более ста километров. При сопровождении дронов комплекс излучает в их сторону направленный поток радиопомех. В случае, если беспилотник признается опасным, «Сапсан» передает целеуказание средствам ПВО.

Стационарный «Таран» имеет радиус постановки помех и сопровождения дронов над важными объектами в радиусе 900 метров. В «Ростехе» заверили, что внутри создаваемого «купола» помех работает связь, включая мобильную. Наконец, «Пищаль» представляет собой электромагнитное переносное «ружье» для борьбы с одиночными дронами. Аккумулятор «Пищали» рассчитан на час непрерывной направленной постановки помех.

В конце марта начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о начале поступления в войска перспективных средств борьбы с беспилотниками, в том числе основанные на «новых физических принципах». Однако конкретные образцы техники не назывались. В начале апреля стало известно, что вблизи северо-западных границ России (Калининградская, Ленинградская и псковская области) четыре самолета НАТО и дрон провели разведку.

Теги: «Ростех» , дроны
Главное
Forbes включил совладельца «Зимней вишни» в список богатейших россиян Бизнес
Материалы по теме
NBC сообщила о создании Россией помех для американских дронов в Сирии Политика
В войска начали поставлять новые комплексы борьбы с беспилотниками Политика
Четыре самолета и дрон провели разведку у границ России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.