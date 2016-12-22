Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами

Концерн «Автоматика», входящий в группу компаний «Ростех» разработал для армии и других силовых структур три новых вида оружия против дронов — «Пищаль», «Таран» и «Сапсан», рассказали в компании. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самым мощным из них является мобильный «Сапсан», который обнаруживает беспилотный в инфракрасном, видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на расстоянии более ста километров. При сопровождении дронов комплекс излучает в их сторону направленный поток радиопомех. В случае, если беспилотник признается опасным, «Сапсан» передает целеуказание средствам ПВО.

Стационарный «Таран» имеет радиус постановки помех и сопровождения дронов над важными объектами в радиусе 900 метров. В «Ростехе» заверили, что внутри создаваемого «купола» помех работает связь, включая мобильную. Наконец, «Пищаль» представляет собой электромагнитное переносное «ружье» для борьбы с одиночными дронами. Аккумулятор «Пищали» рассчитан на час непрерывной направленной постановки помех.

В конце марта начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о начале поступления в войска перспективных средств борьбы с беспилотниками, в том числе основанные на «новых физических принципах». Однако конкретные образцы техники не назывались. В начале апреля стало известно, что вблизи северо-западных границ России (Калининградская, Ленинградская и псковская области) четыре самолета НАТО и дрон провели разведку.