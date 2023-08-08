Bloomberg узнал, как богатейший вьетнамец может утроить свое состояние

Богатейший вьетнамец может утроить состояние до $16 млрд через сделку с фирмой-пустышкой

Основатель Vingroup Фам Нят Выонг может увеличить свое состояние до $16 млрд за счет размещения акций VinFast на бирже. Forbes оценивает нынешнее состояние бизнесмена в $5,3 млрд

Фам Нят Выонг (Фото: Kham / Reuters)

Богатейший вьетнамец, основатель Vingroup и первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг может утроить свое состояние, увеличив его до $16 млрд, пишет Bloomberg.

В четверг, 10 августа, может быть согласована сделка по продаже Vingroup SPAC-компании Black Spade Acquisition Co, основанной китайским предпринимателем в сфере азартных игр Лоуренсом Хо. Благодаря этой сделке, пишет Bloomberg, подконтрольный Фам Нят Выонгу производитель электромобилей Vinfast (входит в Vingroup) сможет выйти на биржу, минуя процедуру IPO, при этом рыночная капитализация Vinfast может составить $23 млрд.

SPAC (a special purpose acquisition company) — это компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу минуя процедуру IPO. У SPAC, как правило, нет ни активов, ни истории деятельности, а также бизнес-плана, это фактически фирмы-пустышки.

Если это произойдет, состояние самого Фам Нят Выонга может вырасти «на бумаге» сразу на $11 млрд, отмечает агентство. Но вскоре после того, как VinFast выйдет на биржу, ее акции могут упасть, как это уже случалось, предупреждает Bloomberg. С июня 2020 года акции по меньшей мере пяти компаний ненадолго выросли в цене после получения листинга на бирже через сделку со SPAC, пишет издание. Однако затем они теряли в стоимости, а компания Lordstown Motors Corp. в минувшем июне объявила о банкротстве: ее акции с момента выхода на биржу упали на 99%.

Forbes оценивает состояние 54-летнего бизнесмена в $5,3 млрд, на начало августа он занимал 526-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала. В Vingroup входят автоконцерн Vinfast, застройщик Vinhomes, сеть курортов и парков развлечений Vinpearl и производитель смартфонов Vinsmart. У компании есть также проекты в сферах здравоохранения, образования, розничной торговли и спорта.